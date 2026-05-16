நதிக்கு நமது நன்றி

எங்கள் ஊரில் ஆறு ஒன்று
அழகாய் நீண்டு போகுது! -நுரை
பொங்கி ஓடும் அந்த ஆறே
பொன்னி என்னும் காவிரி!
-
பொன்னி நதியின் பெருமை பற்றி
பெற்றோர் எனக்குச் சொல்வரே!- அதை
எண்ணி எண்ணி எனது மனமும்
உவகை தினமும் கொள்ளுதே!
-
பொன்னி ஓடும் பாதையி லெல்லாம்
பசுமை வயல்கள் பலவே!- அவை
பொன்னி நீரால் செழுமை நிறைந்து
பலபல தானியம் தந்திடுலாமே!
-
ஆற்றங் கரையில் ஆலயம் பலவும்
அழகாய்க் காட்சி அளிக்குதே!- நானும்
பெற்றோர் கூடப் போகும் போது
பார்த்து மகிழ்ந்து போவேனே!
-
புனித நாளில் பலரும் இங்கே
படைகள் போல வருகிறார்!- இந்த
இனிய நதியில் இறங்கிக் குளித்தே
இல்லம் மகிழ்வாய்த் திரும்புகிறார்!
-
நல்ல நெல்லை நமக்கு குவிக்கும்
நதிக்குச் செல்வோம்- நன்றியே! இதில்
நச்சு கலந்த நீரை விடுதல்
நன்றோ நீங்கள் சொல்வீரே!
எஸ்.ஆர்.ஜி.சுந்தரம்
