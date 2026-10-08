இது தெரியுமா? ஆமைகள் மிகவும் மெதுவாக நடப்பது ஏன்?
குழந்தைகள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அரிய தகவல் குறித்து...
நட்சத்திர ஆமை - கோப்புப்படம்
ஆமைகள் மிகவும் மெதுவாக நடப்பது ஏன்?
ஆமைகள் ஊர்வன வகையைச் சேர்ந்தவை. இதனால் அவற்றின் உடலசைவு, தசைகளின் அசையும் தன்மை ஆகியவை மிகவும் குறைவாக இருக்கும்.
பாம்புகளும் ஊர்வன வகையைச் சேர்ந்தவைதானே? அப்புறம் எப்படி அவை மட்டும் வேகமாக ஊர்கின்றன என்ற கேள்வி எழலாம். பாம்புகள் எல்லாவகையான உணவையும் சாப்பிடுகின்றன. எது கிடைத்தாலும், புழு பூச்சிகள் மற்றும் பிற உயிரினங்களைக்கூட சாப்பிடும்.
இதனால் அவை வேகமாகச் செல்வதற்கு வேண்டிய கலோரிகள் கிடைத்துவிடுகின்றது.
ஆனால், ஆமைகள் சைவப் பிராணிகள். முற்றிலும் சைவ உணவே சாப்பிடுவதால் ஆமைக்கு, வேகத்துக்குத் தேவையான கலோரிகள் (அதாவது எரிபொருள்) கிடைப்பதில்லை.
மேலும், ஆமைகளின் ரத்தம் மிகவும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும். இதனால் அவற்றுக்குப் போதுமான எரிபொருள் கிடைக்காது. வெப்பமுள்ள ரத்தத்தின் மூலம்தான் வேகத்துக்குத் தேவையான எரிபொருள் கிடைக்கும்.
Summary
Regarding rare information that children should know
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.