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இது தெரியுமா? மின் விசிறி எதிர் திசையில் சுற்றுவதுபோல தோற்றம் அளிப்பது ஏன்?

குழந்தைகள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அரிய தகவல் குறித்து...

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மின் விசிறி - படம்: TNIE

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மின் விசிறி சுற்றும்போதோ, சக்கரம் சுழலும்போதோ சில சமயங்களில் எதிர் திசையில் சுற்றுவதுபோல தோற்றம் அளிப்பது ஏன்?

ஒரு காட்சியின் அசைவு, நம் கண்களுக்கு ஒரு விநாடிக்கு 24 பகுதிகளாகத் (ஃபிரேம் ரேட்) தெரிகிறது.

இதற்கு குறைவாகத் தெரிந்தால் அந்த அசைவு சுற்று நம் கண்களுக்கு இயல்பைவிட வேகமாகத் தெரியும். அந்த அசைவு விநாடிக்கு 24 பகுதிகளுக்கு மேல் அதிகரித்தால் அவை நம் கண்களுக்கு மெதுவாக இருப்பதுபோல் தெரியும்!

மின் விசிறி வேகமாகச் சுழலும்போது அதாவது விநாடிக்கு 24 பகுதிக்கு மேல் சுழலும்போது, நம் கண்களுக்கு அவ்வசைவின் முந்தய பகுதியே தென்படும்.

தொடரும் வேகத்தினால் நம் கண்களுக்கு அதற்கு முந்தைய பகுதியே தென்படும். இப்படியே காட்சி தொடர்ச்சியாக எதிர் திசையில் சுற்றும் மாயம் ஏற்படுகிறது. 

Summary

Regarding rare information that children should know

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