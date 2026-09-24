இது தெரியுமா? நுரை எப்பொழுதும் வெண்மையாக இருப்பதேன்?
குழந்தைகள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அரிய தகவல் குறித்து...
கடற்கரை முழுவதும் பரவி கிடக்கும் நுரை. - கோப்புப்படம்
நுரை எப்பொழுதும் வெண்மையாக இருப்பதேன்?
கடல் அல்லது கடற்கரையில் தோன்றும் நுரைகள் அலைகள் உடைவதால் தோன்றுகின்றன.
அதில் அநேக சிறிய குமிழிகள் அடங்கியுள்ளன. நீர்குமிழ்கள் என்பது காற்றை உள்ளடக்கிய சிறிய நீர்ப்படலம். குமிழ்கள் வெளிச்சத்தைப் பிரதிபலிக்கின்றன.
நீர்க்குமிழி சிறியதாக இருப்பதால் சிறிதளவு வெளிச்சத்தை பிரதிபலிக்கிறது. பல லட்சக்கணக்கான குமிழ்கள் நுரையாகி வெளிச்சத்தை பிரதிபலிப்பதால் நுரை எப்பொழுதும் வெண்மையாகத் தோன்றுகிறது.
பொதுவாக திரவங்கள் எந்த நிறத்தில் இருந்தாலும் அதில் தோன்றும் நுரை எப்பொழுதும் வெள்ளை நிறத்துடன் காணப்படும்.
Summary
Regarding rare information that children should know
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