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இது தெரியுமா? விக்கல், தும்மல், கொட்டாவி எதனால் வருகிறது? தும்மலின் வேகம் 160 கி.மீ.!

குழந்தைகள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அரிய தகவல் குறித்து...

கோப்புப்படம்

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 4:42 pm IST

விக்கல், தும்மல், கொட்டாவி இவை எதனால் வருகிறது தெரியுமா?

விக்கல்: நம் உடலில் சுவாசப் பையில் இருக்கும் 'டயாபிரம்' என்ற தோல் பகுதி திடீரென்று சுருங்குவதால் அதிகப்படியாக வரும் காற்றை சமாளிக்க முடியாமல் 'எபிக்லாட்டிஸ்' என்ற சுவாசக் குழாயின் மூடியானது 'டக்' என்று மூடிக்கொள்கிறது. புல்லாங்குழலில் காற்று தடைபடுவதுபோல சுவாசக்குழாயிலும் தடை ஏற்படுகிறது. இதனால் 'விக்' 'விக்' என்ற சத்தத்துடன் விக்கல் ஏற்படுகிறது.

தும்மல்: சுவாசக்குழாய்க்குள் தூசு, துகள்கள் வராமல் காற்றை வடிகட்டி அனுப்புவது, மூக்குத் துவாரத்தில் உள்ள சிறிய முடி இழைகளின் வேலையாகும். இவற்றைமீறி உள்ளே செல்லும் அழுக்கு, தூசு, துகள்கள் மற்றும் கடும் வெய்யிலில் நின்று குளிர்பானம் அருந்துதல், வெப்ப மாற்றம் இவைகளால் ஏற்படும் ஒவ்வாமையை உடலை விட்டு இயற்கையாக உந்தித் தள்ளுவதே தும்மல். தும்மலின் ஸ்பீடு மணிக்கு 160 கி.மீ வேகமாம்.

கொட்டாவி: நுரையீரலில் தேங்கிப்போன அளவுக்கு அதிகமான கரியமிலவாயுவை (கார்பன்டைஆக்ஸைட்) வெளியேற்றிவிட்டு, புதிய பிராணவாயுவை (ஆக்ஸிஜன்) நுரையீரல் உள்வாங்கிக்கொள்வதற்காகவே கொட்டாவி ஏற்படுகிறது. சுற்றுச்சூழலில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவு, உடலின் வெப்பத்தைவிட அதிகமாக இருந்தாலும் கொட்டாவி வரும். கொட்டாவி ஒரு தொற்றுவினை. ஒருவர் கொட்டாவி விடுவதைப் பார்த்தாலோ, கொட்டாவியைப் பற்றி பேசினாலோகூட மற்றவருக்கு கொட்டாவி வந்துவிடும்.
 

Summary

Regarding rare information that children should know...

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