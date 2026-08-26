நேபாளத்தில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு: 9 பேர் பலி; 105 இந்தியர்களின் நிலை?
நேபாளத்தில் போட்டேகோஷி ஆற்றில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது பற்றி...
நேபாளத்தில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு - ANI
சீன எல்லையையொட்டிய நேபாளத்தின் வடக்கு ரசுவா மாவட்டத்தில் போட்டேகோஷி (Bhotekoshi) ஆற்றில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில் 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
உள்ளூர் நேரப்படி காலை 9 மணியளவில் சியாப்ருபெசி உள்ளிட்ட முக்கியச் பகுதிகள் இந்த வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் வெள்ளப்பெருக்கு திடீரெனதான் ஏற்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள்.
ஆற்றில் நீர்வரத்து திடீரென உயர்ந்ததற்குக் காரணம் பனிப்பாறை உடைந்ததா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து தெரியவில்லை.
ரசுவா, நுவாகோட், தாடிங், கோர்கா, சித்வான் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஆற்றங்கரையோரம் வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்குச் செல்லுமாறும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்த வெள்ளப்பெருக்கினால் நுவாகோட், தாடிங் மாவட்டங்களில் 105 இந்தியர்களைக் காணவில்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காணாமல் போனவர்களைத் தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இதில் கும்பகோணத்திலிருந்து சுற்றுலா ஏஜென்சி மூலமாக நேபாளம் சென்ற 50 -க்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கியுள்ளனர். இதில் ஒரு பேருந்தில் சென்ற 20 பேர் பாதுகாப்பாக உள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நேபாள காவல்துறையினர், மீட்புப் படையினர் இணைந்து மீட்புப்பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
Summary
At least 9 dead as flash flood ravages Nepal Rasuwa; mudslide hits China border
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