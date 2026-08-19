சூலூர் கிராமப்புற மேம்பாட்டில் முக்கிய பங்காற்றும் சமூக ஆர்வலர்!

கோவை: "கிராமப்புற வளர்ச்சியே நாட்டின் உண்மையான வளர்ச்சி" என்ற பாரத ரத்னா டாக்டர் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாமின் கூற்றைச் சொல்லால் மட்டுமன்றி, தனது தொடர் களப்பணியால் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சூலூரில் நனவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் 58 வயதான சமூக ஆர்வலரும் சிவில் பொறியாளருமான இனிதா தங்கவேலு குமார்.
வெளிநாட்டுக் கணித ஒலிம்பியாட் பயிற்சியாளர் பணியைத் துறந்து தாய்நாடு திரும்பிய இவர், சூலூர் பேரூராட்சியின் முன்னாள் தலைவரான தனது மறைந்த தந்தை சு.ரா. தங்கவேலுவின் சேவை வழியில் பயணிக்கத் தொடங்கினார். தற்போது நீர்நிலை மேலாண்மை, போட்டித் தேர்வுப் பயிற்சி, அரசுப் பள்ளி மேம்பாடு எனப் பன்முகத் தளங்களில் சுமார் ரூ. 2 கோடிக்கும் அதிகமான நிதி ஆதாரங்களை ஒருங்கிணைத்து, 25-க்கும் மேற்பட்ட சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைச் சாதித்துக் காட்டியுள்ளார்.
முடங்கிக் கிடந்த கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு (எஸ்டிபி - STP) மறுவாழ்வு
சூலூரின் நீர்நிலை பாதுகாப்பிற்கான வரலாறு 2003-ஆம் ஆண்டில் தொடங்குகிறது. அப்போதைய ஊராட்சித் தலைவர் சு.ரா. தங்கவேலுவின் முயற்சியால், உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் இந்தியாவிலேயே பஞ்சாயத்து அளவில் முதன்முறையாக சூலூரில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டது. சுமார் 1,000 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் மற்றும் 100-க்கும் மேற்பட்ட கிணறுகளின் நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்திய இந்த நிலையம், காலப்போக்கில் ஏற்பட்ட நிதி நெருக்கடியால் முடங்கியது.
கடந்த 2012-ல் தாய்நாடு திரும்பிய இனிதா, நீர்நிலைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, 'நீர் நிலைகள் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை' (NNPA) அமைப்பில் ஒருங்கிணைப்பாளராக இணைந்தார். நீர் நிலைகள் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை மற்றும் சோமனூர் ரோட்டரி சங்கம் இணைந்து மேற்கொண்ட 1.5 ஆண்டுக்கால தீவிர உழைப்பினால் இந்த எஸ்டிபி நிலையம் புதுப்பிக்கப்பட்டு, தற்போது இங்கிருந்து தினமும் 7 லட்சம் லிட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு, சூலூர் குளங்களுக்கு விடப்பட்டு நிலத்தடி நீர் வளத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
சமூக பொறுப்புணா்வுத் திட்டங்கள் (சிஎஸ்ஆர் - CSR) நிதி மேலாண்மையும் நவீனத் தொழில்நுட்பமும்...
சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இயக்கச் செலவுகளைத் தற்சார்புடையதாக மாற்ற இனிதா பல நவீனத் தொழில்நுட்பத் திட்டங்களை முன்னெடுத்தார். சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் மின்கட்டணத்தைக் குறைக்க 20 கிலோவாட் (kW) திறன் கொண்ட சூரிய மின் உற்பத்தி அலகுகள் நிறுவப்பட்டன. இதற்காக மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் பஞ்சாயத்து அதிகாரிகளுடன் இணைந்து 'நெட் மீட்டரிங்' (Net Metering) வசதியைப் பெற்றுத் தந்தார்.
சூரிய மின் உற்பத்தி அலகுகள்
மேலும், குளங்களில் மருத்துவக் கழிவுகளும் இறைச்சிக் கழிவுகளும் கொட்டப்படுவதைத் தடுக்க, பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் (MNC) சிஎஸ்ஆர் நிதி மூலம் சுமார் 1.5 கி.மீ தூரத்திற்குப் பாதுகாப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டன. கழிவுநீரைத் திறம்படக் கையாள நவீன கட்டர் பம்புகள் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை அமைப்புகளும் நவீனப்படுத்தப்பட்டன.
நீர் நிலைகளை பாதுகாக்க அமைக்கப்பட்ட வேலிகள்
'பூமி நேர நீர் நாயகர்' (Earth Hour Water Hero) அங்கீகாரம்
பொதுப்பணித்துறை (PWD) அனுமதிகளை முறைப்படி பெறுவது முதல், ஏரிக்கரைகளில் பெருமளவில் மரக்கன்றுகள் நடுவது, நீர்வரத்துக் கால்வாய்களைத் தூர்வாருவது வரை இவரது களப்பணிகள் விரிவடைந்துள்ளன. உலக இயற்கை நிதியத்துடன் (WWF-India) இணைந்து சூலூர் பெரிய ஏரிக்கான கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு, காடு வளர்ப்பு மற்றும் ஏரிகளைச் சுற்றி பட்டாம்பூச்சி வாழ்விடங்களை (Butterfly Habitats) உருவாக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இவரது இத்தகைய சுற்றுச்சூழல் சேவையைப் பாராட்டி உலக இயற்கை நிதி - இந்தியா அமைப்பு இவருக்கு 'பூமி நேர நீர் நாயகர்' (Earth Hour Water Hero) என்ற உயரிய விருதையும், ரோட்டரி அமைப்பு 'இன்ஸ்பையர்' (Inspire) விருதையும் வழங்கி கௌரவித்துள்ளன.
சூலூர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்ட 8,000 சதுர அடி திறந்தவெளி அரங்கம்
கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு விடியல்: இலவசப் போட்டித் தேர்வு மையம்
சூலூர் போன்ற இரண்டாம் கட்ட நகரங்களில் கிராமப்புற எளிய மாணவர்களுக்குப் போட்டித் தேர்வுகளுக்குப் பயிற்றுவிக்கும் வசதிகள் இல்லை என்பதை உணர்ந்த இனிதா, 2021-ஆம் ஆண்டில் தனது தந்தையின் நினைவாக இருந்த நூலகத்தை இலவச டிஎன்பிஎஸ்சி பயிற்சி மையமாக மாற்றினார்.
தென்காசியிலிருந்து சூலூருக்கு 350 கி.மீ பயணித்து வந்த அரசுப் பணி ஆர்வலர் ஆர். குணேஷ், தங்குவதற்கு வசதியில்லாமல் திரும்ப முற்பட்டபோது, இனிதா தங்கவேலு குமார் அவரைத் தனது வீட்டிலேயே சுமார் ஓராண்டு காலம் தங்க வைத்துப் படிக்க வைத்தார். தற்போது குணேஷ் சென்னையில் பழங்குடியினர் நலத்துறை அரசு அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வருகிறார். இமயம் தொட்ட இந்த மனிதநேயப் பண்பினால், இன்று பல கிராமப்புற மாணவர்கள் குரூப் 2, குரூப் 4 மற்றும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுகளில் (டெட்) தேர்ச்சி பெற்று அரசுப் பணிகளில் சேர்ந்துள்ளனர்.
சிஎஸ்ஆர் நிதியில் கட்டப்பட்ட பூங்கா
கலை வழியே சமூகச் சேவை: அரசுப் பள்ளியின் நூற்றாண்டு மறுமலர்ச்சி
சூலூர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் முன்னாள் மாணவியரான இவர், அந்தப் பள்ளிக் கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்காக மேற்கொண்ட முயற்சிகள் தனித்துவமானவை. 2008 முதல் 2010 வரையிலான காலத்தில் 80 ஓவியங்களை வரைந்த இனிதா, 2012-இல் சிங்கப்பூரில் ஓவியக் கண்காட்சி நடத்தி, அதன் மூலம் கிடைத்த தொகையைத் தனது தாய்மைப் பள்ளிக்கு நன்கொடையாக வழங்கினார்.
'அனைத்து மகளிர் முன்னாள் மாணவர் அறக்கட்டளை' மூலம் ரூ. 38 லட்சம் நிதி திரட்டி, அரசின் 'நமக்கு நாமே' திட்டத்தின் ரூ. 12 லட்சம் பங்களிப்புடன், 100 ஆண்டுகள் பழமையான பள்ளிக் கட்டடத்தைப் புதுப்பித்து நவீன அரங்கம் (Auditorium-cum-Library), அறிவியல் ஆய்வகம் மற்றும் கழிப்பறைகளைக் கட்டிக் கொடுத்துள்ளார். முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்குக் கல்வி உதவித்தொகைகளும், விளையாட்டு வீரர்களுக்குத் தேவையான உபகரணங்களும் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
சூலூர் பேரூராட்சியில் ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்ட திடக்கழிவு மறுசுழற்சி நிலையம்
சுகாதாரப் பணிகளும் பேரிடர் கால உதவிகளும்...
கோவிட்-19 பேரிடர் காலத்தில் புலம்பெயர் இந்தியர்களிடமிருந்து (என்ஆர்ஐ - NRI) நிதி திரட்டி, துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கு உணவளித்தல் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குத் தேவையான மருத்துவ உபகரணங்களை வழங்கினார். மேலும், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களின் தரைத்தளங்களைப் புதுப்பித்தல், பொதுக் கிணறுகளைத் தூய்மைப்படுத்துதல் போன்ற பணிகளிலும் இவர் முன்னின்று செயல்பட்டுள்ளார்.
"சமூக சேவையுடன், சமூகத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் செயலுக்கமான பங்களிப்பும் இணையும் போதுதான் ஆழமான மற்றும் நிலையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும்" எனப் பெருமிதத்துடன் கூறுகிறார் இனிதா தங்கவேலு குமார்.
அரசு நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்பு, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் சி.எஸ்.ஆர் (CSR) நிதி மேலாண்மை, தன்னார்வலர்களின் அர்ப்பணிப்புமிக்க உழைப்பு ஆகிய மூன்றும் இணைந்தால் ஒரு ஊரின் தலையெழுத்தையே மாற்றியமைக்க முடியும் என்பதற்குச் சூலூரும், அதன் மறுமலர்ச்சி நாயகி இனிதா குமாரும் நாட்டுக்கே ஒரு சிறந்த முன்னோடியாவர்.
Summary
Initha Thangavelu Kumar, a social activist playing a key role in the rural development of Sulur.
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