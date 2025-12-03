தங்கம் விலை உயர்வு: இன்றைய நிலவரம்!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.96,480-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை தொடா்ந்து உயா்ந்து வந்த நிலையில், திங்கள்கிழமை பவுன் ரூ.720 உயா்ந்து ரூ.96,560-க்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.30 குறைந்து ரூ.12,040-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.240 குறைந்து ரூ.96,320-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை(டிச.3) தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்தது .
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து ரூ.12,060-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.96.480-க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
அதேபோன்றும், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து கிராம் ரூ.201-க்கும் ஒரு கிலோ(கட்டி வெள்ளி) ரூ.2 லட்சத்து ஆயிரத்துக்கு விற்பனையாகிறது.
