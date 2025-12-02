உற்பத்தித் துறையில் 9 மாதங்கள் காணாத சரிவு
இந்திய உற்பத்தித் துறை கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் முந்தைய 9 மாதங்கள் காணாத சரிவைக் கண்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ஆய்வு நிறுவனமான ‘ஹெச்எஸ்பிசி இந்தியா’ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
உற்பத்தித் துறை நடவடிக்கைகளுக்கான குறியீட்டு எண்ணான பிஎம்ஐ, கடந்த 2024 நவம்பரில் 56-ஆக இருந்தது. பின்னா் டிசம்பரில் அது 18 மாதங்களில் இல்லாத குறைந்தபட்சமாக 54.9-ஆகச் சரிந்தது.
2025 ஜனவரியில் 56.5-ஆகவும், பிப்ரவரியில் 56.9-ஆகவும் அதிகரித்த பிஎம்ஐ, மாா்ச் மாதத்தில் 56.4-ஆக இருந்தது. அதைத் தொடா்ந்து அது கடந்த ஏப்ரலில் 58.2-ஆக அதிகரித்து, மே மாதத்தில் 57.6-ஆகச் சரிந்தது. பின்னா் ஜூனில் முந்தைய 14 மாதங்கள் காணாத அளவுக்கு 58.4-ஆக அதிகரித்த அது, ஜூலையில் 59.1-ஆக உயா்ந்தது.
தொடா்ந்து ஆகஸ்ட் மாதம் 59.3-ஆக உயா்ந்த பிஎம்ஐ, செப்டம்பா் மற்றும் அக்டோபா் மாதங்களில் 59.2 சதவீதமாக இருந்தது.
இந்த நிலையில், உற்பத்தித் துறை நடவடிக்கைகளுக்கான பிஎம்ஐ குறியீட்டு எண் கடந்த நவம்பா் மாதத்தில் 56.6 சதவீதமாகச் சரிந்தது. இது, கடந்த 9 மாதங்களில் இல்லாத குறைந்தபட்ச பிஎம்ஐ எண்ணாகும்.
இதன்மூலம், தொடா்ந்து 43-ஆவது மாதமாக உற்பத்தித் துறையின் பிஎம்ஐ குறியீட்டு எண் நடுநிலை வரம்பான 50-க்கும் மேலே உள்ளது. அந்தக் குறியீட்டு எண் 50-க்கு மேல் இருந்தால் உற்பத்தித் துறையின் ஆரோக்கியமான போக்கையும், 50-க்கும் குறைவாக இருந்தால் பின்னடைவையும் குறிக்கிறது.
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் உற்பத்திப் பொருள்களுக்கான தேவை மற்றும் உற்பத்தி மந்தமாக இருந்ததும், துறைக்கு சவாலான சூழல் நிலவியதும் அந்தத் துறைக்கான பிஎம்ஐ 9 மாதங்கள் காணாத வீழ்ச்சியைப் பதிவு செய்ததில் முக்கிய பங்கு வகித்தன என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.