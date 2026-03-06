Dinamani
ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கைஅல்-காய்தா, ஐஎஸ் அமைப்புகளுக்கு எதிராக கூட்டு நடவடிக்கை: ஐ.நா.வில் இந்தியா வலியுறுத்தல்பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த ஆளுமைகளுடன் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று கலந்துரையாடல்சீனாவின் பாதுகாப்பு பட்ஜெட் 7% உயா்வுமத்திய கிழக்கு போா் : இந்தியாவில் யூரியா உற்பத்தி சரிவு: உர விலை உயரும் அபாயம்?
/
வணிகம்

பஜாஜ் வாகன விற்பனை: பிப்ரவரியில் 27% வளா்ச்சி

நாட்டின் பிரபல வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான பஜாஜ் ஆட்டோ, கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் தனது மொத்த விற்பனையில் 27 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

News image
Updated On :6 மார்ச் 2026, 12:20 am

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டின் பிரபல வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனமான பஜாஜ் ஆட்டோ, கடந்த பிப்ரவரி மாதத்தில் தனது மொத்த விற்பனையில் 27 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

கடந்த 2025, பிப்ரவரி மாதத்தில் 3,52,071 வாகனங்களை விற்பனை செய்திருந்த பஜாஜ் ஆட்டோ, நடப்பு ஆண்டு பிப்ரவரியில் 4,48,259 வாகனங்களை விற்பனை செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.

நாட்டின் உள்நாட்டு சந்தையில் மட்டும் கடந்த பிப்ரவரியில் 2,32,581 வாகனங்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. கடந்தாண்டு இதே காலகட்டத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 1,83,415-ஆக இருந்தது.

இருசக்கர வாகனங்கள்: கடந்த பிப்ரவரியில் 1,86,164 இருசக்கர வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. இது முந்தைய 2025, பிப்ரவரியின் (1,46,138) விற்பனையுடன் ஒப்பிடுகையில் 27 சதவீத வளா்ச்சியாகும். வெளிநாடுகளுக்கான இருசக்கர வாகன ஏற்றுமதி 26 சதவீதம் அதிகரித்து, 1,93,757-ஆக உள்ளது.

வணிக வாகனங்கள்: வணிகப் பயன்பாட்டு வாகனப் பிரிவில் நிறுவனம் 30 சதவீத வளா்ச்சியை எட்டியுள்ளது. கடந்த மாதம் மொத்தம் 68,338 வணிக வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் உள்நாட்டு விற்பனை 46,417-ஆகவும், ஏற்றுமதி 43 சதவீதம் அதிகரித்து 21,921-ஆகவும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

டிரெண்டிங்

அசோக் லேலண்ட் விற்பனை: பிப்ரவரியில் 24% வளா்ச்சி

அசோக் லேலண்ட் விற்பனை: பிப்ரவரியில் 24% வளா்ச்சி

முன்னணி உள்கட்டமைப்புத் துறை 4% வளா்ச்சி : ஜனவரி மாதத் தரவு

முன்னணி உள்கட்டமைப்புத் துறை 4% வளா்ச்சி : ஜனவரி மாதத் தரவு

ஜனவரி மாதத்தில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 1.81% - 10 மாதங்களில் இல்லாத உச்சம்

ஜனவரி மாதத்தில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 1.81% - 10 மாதங்களில் இல்லாத உச்சம்

காஞ்சிபுரத்தில் அரசு விதிகளை மீறிய வாகனங்கள், ஒரு மாதத்தில் ரூ. 10.31 லட்சம் அபராதம்

காஞ்சிபுரத்தில் அரசு விதிகளை மீறிய வாகனங்கள், ஒரு மாதத்தில் ரூ. 10.31 லட்சம் அபராதம்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு