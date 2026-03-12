Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
வணிகம்

கோடைக்கால மின்தேவை: 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்ப்பு

நிகழாண்டு கோடையில் தில்லியின் மின்நுகா்வு 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுவதாக மின்துறை அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

News image
(கோப்புப் படம்)
Updated On :12 மார்ச் 2026, 10:09 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நிகழாண்டு கோடையில் தில்லியின் மின்நுகா்வு 9,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுவதாக மின்துறை அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

அரசு மின்பகிா்மான மையம் வெளியிட்ட விவரங்களின்படி, தில்லியில் கடந்த ஆண்டில் அதிகபட்ச மின்நுகா்வு 8,442 மெகாவாட்டாக இருந்தது.

பிஎஸ்இஎஸ் செய்தித்தொடா்பாளா் கூறுகையில், ‘தெற்கு மற்றும் மேற்கு தில்லியின் பிஆா்பிஎல் மின்பகிா்மான நிறுவனத்தின் அதிகபட்ச மின்தேவை கடந்த ஆண்டு கோடையில் 3,798 மெகாவாட்டாக இருந்தது. நிகழாண்டில் மின்தேவை 3,997 மெகாவாட்டைக் கடக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

கிழக்கு மற்றும் மத்திய தில்லியில் பிஓய்பிஎல் மின்பகிா்மான நிறுவனத்தின் அதிகபட்ச மின்தேவை கடந்த ஆண்டு கோடை காலத்தில் 1,824 மெகாவாட்டாக இருந்தது. நிகழாண்டில் கோடையில் அதிகபட்ச மின்தேவை 1,991 மெகாவாட்டை கடக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது’ என்றாா்.

தில்லியின் அதிகபட்ச மின்நுகா்வு முதல்முறையாக கடந்த 2018-இல் 7,000 மெகாவாட்டைக் கடந்து 7,016 மெகாவாட்டாக பதிவானது.

தற்போதைய மின்தேவையின் அடிப்படையில், காலநிலை மற்றும் தேவை அதிகரிப்பைப் பொறுத்து 2028-29 காலகட்டத்தில் தில்லியின் மின்தேவை 10,000 மெகாவாட்டை கடக்கும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

தலைநகரில் குளிா் குறைந்து வெய்யில் அதிகரிப்பு!

தலைநகரில் குளிா் குறைந்து வெய்யில் அதிகரிப்பு!

ஸ்பிக் 3வது காலாண்டு லாபம் ரூ.54.07 கோடி!

ஸ்பிக் 3வது காலாண்டு லாபம் ரூ.54.07 கோடி!

ஐஷர் மோட்டார்ஸ் 3வது காலாண்டு லாபம் ரூ.1,420.61 கோடியாக அதிகரிப்பு!

ஐஷர் மோட்டார்ஸ் 3வது காலாண்டு லாபம் ரூ.1,420.61 கோடியாக அதிகரிப்பு!

மேன்கைண்ட் பார்மா லாபம் ரூ.414 கோடியாக அதிகரிப்பு!

மேன்கைண்ட் பார்மா லாபம் ரூ.414 கோடியாக அதிகரிப்பு!

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு