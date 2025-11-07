தங்கம் விலை குறைவு: இன்றைய நிலவரம்!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை காலை பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.90,160-க்கு விற்பனையாகிறது.
சென்னையில் தங்கம் விலை இந்த வாரம் தொடக்கம் முதலே ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 2 நாள்களில் தங்கம் விலை பவுனுக்கு ரூ.1,360 குறைந்து புதன்கிழமை பவுன் ரூ.89,440-க்கு விற்பனையானது.
தொடா்ந்து வியாழக்கிழமை காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயா்ந்து ரூ.11,250-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து ரூ.90,000-க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில், வா்த்தகம் நிறைவடையும் மாலையில் தங்கம் விலை மீண்டும் உயா்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.70 உயா்ந்து ரூ.11,320-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து ரூ.90,560-க்கும் விற்பனையானது. அதன்மூலம், ஒரே நாளில் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.140, பவுனுக்கு ரூ.1,120 உயா்ந்தது.
இந்நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை தங்கம் விலை மீண்டும் குறைந்துள்ளது.
அதன்படி, அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.11,270-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.90,160-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை நிலைவரம்
நேற்று வியாழக்கிழமை காலை, மாலை என ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.2 உயா்ந்து ரூ.165-க்கு விற்பனையான வெள்ளி விலையில் வெள்ளிக்கிழமை எந்தவித மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.165-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1.65 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
