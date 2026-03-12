தங்கம் விலை நிலவரம்: இன்று பவுனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது?

சென்னை: சென்னையில் கடந்த இரண்டு நாள்களாக உயர்ந்து வந்த ஆபரண தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை தொடா்ந்து ஏற்றம், இறக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த மாா்ச் 9-இல் பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.1,19,600-க்கும், மாா்ச் 10-இல் பவுனுக்கு 800 உயா்ந்து ரூ.1,20,400-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து புதன்கிழமை மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.70 உயா்ந்து ரூ.15,120-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து ரூ.1,20,960-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு நாள்களாக உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை, வியாழக்கிழமை சற்று குறைந்திருப்பது நகைப்பிரியர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்றைய தங்கம் விலை நிலவரம்
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.150 குறைந்து ரூ.14,970-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.1,19,760-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
அதேபோன்று வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி, வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ரூ.290-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Gold and Silver price situation in Chennai
