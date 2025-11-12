அதிரடியாகக் குறைந்த தங்கம் விலை! புதிய உச்சத்தில் வெள்ளி!!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தைப் போலவே, வெள்ளி விலையும் அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது. தங்கம் புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.92,800-க்கு விற்பனையாகிறது.
சமீப காலமாக சென்னையில் தங்கம் விலை காலை, மாலை என இரண்டு முறை உயர்ந்து வருகிறது.
கடந்த திங்கள்கிழமை காலை, மாலை என ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ.1,440 உயா்ந்து ரூ.91,840-க்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து செவ்வாக்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.200 உயா்ந்து ரூ.11,700-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,760 உயா்ந்து ரூ.93,600-க்கும் விற்பனையானது.
இதன் மூலம் தங்கம் கடந்த 2 நாள்களில் பவுனுக்கு ரூ.3,160 உயா்ந்துள்ளது.
அதேபோல், வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ.1 உயா்ந்து ரூ.170-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1,000 உயா்ந்து ரூ.1.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையானது.
தங்கத்தின் விலை குறைவு
இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதன்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்துள்ளது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,600-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.92,800-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை உயர்வு
ஆனால், வெள்ளி விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.3 உயா்ந்து ரூ.173-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.3,000 உயா்ந்து ரூ.1.73 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
