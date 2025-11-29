கடலூர் துறைமுகத்தில் 4 ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றம்

வங்கக்கடலில் உருவான டிட்வா புயல் சின்னம் காரணமாக ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய மோசமான வானிலை என்பதை உணர்த்தும் வகையில் கடலூர் துறைமுகத்தில் நான்காம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு சனிக்கிழமை ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
வங்கக் கடலில் உருவான ‘டிட்வா’புயல் தமிழகத்தை நோக்கி நகா்ந்து வரும் நிலையில், கடலூா் மாவட்டத்துக்கு சனிக்கிழமை அதி பலத்த மழைக்கான ‘சிவப்பு’ எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மழையை எதிா்கொள்ள அனைத்து முன்னேற்பாடு பணிகளும் தயாா் நிலையில் இருக்கிறது என மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தெரிவித்துள்ளார்.
மாவட்டத்தில் 233 பாதுகாப்பு மையங்கள் மழையால் பாதிக்கக்கூடிய மக்களை பாதுகாப்பாக மீட்டு தங்க வைக்க தயாராக உள்ளன. மேலும், அவா்களுக்கு தேவையான உணவு, குடிநீா் வழங்குவதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டம் முழுவதும் மழையால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடிய 33 இடங்களிலும், மிக அதிகமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களாக 22 பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு, அந்தப் பகுதிகளில் தண்ணீா் தேங்காத வகையிலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தயார் நிலையில் தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடா் மீட்புப் படையினர்
பலத்த மழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, தேசிய மற்றும் மாநில பேரிடா் மீட்புப் படையினருடன், போலீஸ் மற்றும் தீயணைப்புத் துறை வீரா்களும் தயாா் நிலையில் உள்ளனா். கடலூா் மாவட்டத்துக்கு மாநில பேரிடா் மீட்புப் படையினா் 60 போ் வந்துள்ளனா். இவா்கள் கடலூா் குடிகாடு பாதுகாப்பு மையத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இதேபோல, அரக்கோணத்தில் இருந்து துணை கமாண்டன்ட் கெய்க்வாட் சங்கேத் தட்டியா சாகேப் தலைமையில் 34 போ் கொண்ட தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படையினா் வந்துள்ளனா். இவா்கள் நத்தப்பட்டு சமுதாயக் கூடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
டிட்வா புயல் காரணமாக, தமிழகம் முழுவதும் பள்ளிகளுக்கு சனிக்கிழமை ஏற்கெனவே விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கடலூா் மாவட்டத்தில் கல்லூரிகளுக்கும் ஆட்சியா் விடுமுறை அறிவித்துள்ளாா்.
வெறிச்சோடிக் காணப்படும் வெள்ளிக்கடற்கரை
புயல் எச்சரிக்கையையடுத்து, கடலூா் தேவனாம்பட்டினம் கடற்கரை பகுதிக்கு யாரும் செல்லாத வகையில் போலீஸாா் தடுப்பு அமைத்து பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். இதனால், கடலூா் வெள்ளிக்கடற்கரை வெறிச்சோடிக் காணப்படுகிறது.
4-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு
டிட்வா புயலையொட்டி, கடந்த 2 நாள்காளாக 2 ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டிருந்து நிலையில், சனிக்கிழமை காலை ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடிய மோசமான வானிலை என்பதை உணர்த்தும் வகையில், துறைமுகத்தில் 4-ஆம் எண் புயல் எச்சரிக்கைக் கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது. வானிலை எச்சரிக்கையைத் தொடர்ந்து மீனவா்கள் மீன் பிடிக்க கடலுக்குச் செல்லவில்லை.
மேலும், படகுகள், வலைகள் மற்றும் எஞ்சின் உள்ளிட்ட மீன் பிடி உபகரணங்களை பாதுகாப்பாக மீனவா்கள் வைத்துள்ளனா்.
தொடா்பு எண் வெளியீடு
புயல் எச்சரிக்கை தொடா்பாக பொதுமக்கள் தொடா்புகொள்ள வேண்டிய கட்டுப்பாட்டு அறை எண்களை மாவட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, மாவட்ட அளவில் 1077, 04142 - 220700, 94899 30520, வருவாய் கோட்டம் அளவில் சிதம்பரம் 94450 00425, கடலூா் 94450 00426, விருத்தாசலம் 94450 00427, வட்டம் அளவில் கடலூா் 94450 00529, பண்ருட்டி 94450 00530, குறிஞ்சிப்பாடி 99944 77095, சிதம்பரம் 94450 00527, புவனகிரி 99945 94626, காட்டுமன்னாா்கோவில் 94450 00528, ஸ்ரீமுஷ்ணம் 82480 45573, விருத்தாசலம் 94450 00531, திட்டக்குடி 94450 00532, வேப்பூா் 90476 72263.
