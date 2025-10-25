தற்போதைய செய்திகள்

தங்கம் விலை மீண்டும் பவுனுக்கு 800 உயர்வு!

Published on
Updated on
1 min read

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.92,000-க்கு விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் தங்கம் விலை அக்.22-இல் பவுன் ரூ.3,680 குறைந்து ரூ.92,320-க்கும், அக்.23-இல் பவுன் ரூ.320 குறைந்து ரூ.92,000-க்கும் விற்பனையானது. தொடா்ந்து 3-ஆவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் பவுனுக்கு ரூ.800 குறைந்து கிராம் ரூ.11,400-க்கும், பவுன் ரூ.91,200-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.800 உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.11,500-க்கும், பவுன் ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.92,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை நிலவரம்

வெள்ளி வெள்ளிக்கிழமை விலையில் மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.170-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.1.70  லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

The price of gold in Chennai today is 11,500 per gram for 22 karat gold and Rs.92,000 for 8 grm.

உலகப் பொருளாதாரத்தின் அச்சாணி!

