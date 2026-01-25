தவெகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கு.ப.கிருஷ்ணன்!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவா் விஜய் முன்னிலையில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கு.ப.கிருஷ்ணன் தவெகவில் இணைந்தனா்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளரான கு.கிருஷ்ணன், சென்னையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவா் விஜய் முன்னிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தவெகவில் இணைந்தனா்.
1991-96 ஜெயலலிதா தலைமையிலான ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்தவர் கு.ப. கிருஷ்ணன்.
ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளரான இவர் கடந்த பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் போட்டியிட்டவர்.
