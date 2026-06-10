திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் பல்கலை.யில் சேர ஜூன் 12-ல் நுழைவுத் தேர்வு

திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக முதுகலைப் படிப்புகளுக்கான நுழைவுத் தேர்வு ஜூன் 12 ஆம் தேதி நடைபெறும் என பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பல்கலைக்கழக பதிவாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத் துறைகளில் பயிற்றுவிக்கப்படும் அனைத்து முதுகலை பிரிவுகள் மற்றும் முதுகலைப்பட்டப் படிப்பு பிரிவுகளில் பயிலுவதற்கு 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான முதுகலை மற்றும் இதர படிப்புகளுக்கான நுழைவுத் தேர்வு ஜூன் 12 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
நுழைவுத் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துள்ள மாணவர்கள் தங்களது நுழைவுச் சீட்டை http://www.msuniv.ac.in என்ற இணையதளத்தில் ஜூன் 11 ஆம் தேதி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது.
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