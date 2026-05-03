Dinamani
இடதுசாரிகளை வீழ்த்தியது போல திரிணமூலை வீழ்த்துவோம்: பாஜக சுவேந்து அதிகாரிவாக்குத் திருட்டுக்கு வாய்ப்பில்லை: மேற்கு வங்க தேர்தல் ஆணையம்வாக்கு எண்ணிக்கை: தயார் நிலையில் மேற்கு வங்கம் - தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிஉலக பத்திரிகை சுதந்திர குறியீட்டு பட்டியலில் இந்தியா தொடர் சரிவு! கார்கே விமர்சனம்கேரளத்தில் காங்கிரஸ் வெல்லும்; நாளை பிற்பகலுக்குள் வெற்றி உறுதியாகிவிடும் - சசிதரூர்பாஜக வெற்றி பெற 10 ஆயுள் காலம் போதாது: திரிணமூல் காங்கிரஸ் விமர்சனம்ஈரானிலிருந்து திரும்பும் வழியிலேயே கியூபாவைக் கைப்பற்றலாம்: டிரம்ப்!விமான நிலையங்கள் பயன்பாட்டில் சென்னை முதலிடம்!தமிழகத்தில் நாளை 14 மாவட்டங்களில் கனமழை
/
தற்போதைய செய்திகள்

திருமலையில் கூட்ட நெரிசல்: பக்தர்களுக்கு விரிவான மருத்துவ சேவைகள்!

கோடை விடுமுறை கூட்ட நெரிசல் அடுத்து திருமலையில் பக்தர்களின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருது குறித்து...

News image

திருமலையில் பக்தர்களுக்கு விரிவான மருத்துவ சேவைகள் - திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம்

Updated On :3 மே 2026, 4:33 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கோடை விடுமுறை கூட்ட நெரிசல் அடுத்து திருமலையில் பக்தர்களின் உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

கோடை விடுமுறையை ஒட்டி திருமலைக்கு வரும் பக்தா்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. கடும் கூட்ட நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு, பக்தர்களுக்குச் சிறந்த மருத்துவ மற்றும் பாதுகாப்பு வசதிகளை வழங்குவதற்காகத் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சிறப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.

அதன்படி, பட்டகங்கம்மா வளைவு முதல் கோகர்ப்பம் அணை வளைவு வரையிலும், வெளிவட்டச் சாலை நெடுகிலும் நிழல் தரும் பந்தல்களை அமைப்பது உள்ளிட்ட, ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான பொறியியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகத் தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

வைகுண்டம் வரிசை வளாகம்-2, அருங்காட்சியக வளாகம் மற்றும் நாராயணகிரி பூங்கா ஆகிய இடங்களில் கூடுதல் நிழல் பந்தல்கள், வெப்பத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்கும் வகையில், வரிசைப் பாதைகளிலும் நான்கு மாட வீதிகளிலும் வெப்பத்தைத் தணிக்கும் சிறப்பு வர்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது. குடிநீரைத் தடையின்றி விநியோகிப்பதற்காகச் சுகாதாரத் துறை தன்னார்வலர்களைப் பணியில் அமர்த்தியுள்ளது.

மேலும், வரிசைப் பாதைகளிலும் பொது இடங்களிலும் தூய்மைப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. மொத்தம் 16 மருத்துவ மையங்களும், வரிசைப் பாதைகள் மற்றும் நாராயணகிரி பூங்கா ஆகிய இடங்களில் நடமாடும் முதலுதவிப் பிரிவுகளும் பக்தர்களின் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

Summary

the heavy summer vacation rush, the Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) has made extensive arrangements to provide better facilities for pilgrims...

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மதுரை நகரை வந்தடைந்தார் கள்ளழகர்! எதிர்சேவையில் ஆடல், பாடலுடன் உற்சாக வரவேற்பு!!

மதுரை நகரை வந்தடைந்தார் கள்ளழகர்! எதிர்சேவையில் ஆடல், பாடலுடன் உற்சாக வரவேற்பு!!

தஞ்சை பெரியகோயில் தேரோட்டம்; பக்தர்களுக்கு ஜூஸ், மோர் அளித்த இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள்!

தஞ்சை பெரியகோயில் தேரோட்டம்; பக்தர்களுக்கு ஜூஸ், மோர் அளித்த இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள்!

இன்னும் எத்தனை முறை?

இன்னும் எத்தனை முறை?

பிகார்: கோயில் கூட்ட நெரிசலில் 9 பேர் உயிரிழப்பு

பிகார்: கோயில் கூட்ட நெரிசலில் 9 பேர் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

36 நிமிடங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு