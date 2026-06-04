நவீன இன்வெர்ட்டர் குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் சிறந்ததா? ஏன்?

கடுமையான கோடை வெப்பம் வாட்டி வதைத்து வருகிறது, சமாளிக்க முடியவில்லை என்றோ, மறுபக்கம் வீட்டில் இருக்கும் பழைய குளிர்சாதனக் கருவிகள் செயல்படவில்லை என்பது போன்ற காரணங்களுக்காக புதிதாக குளிர்சாதனக் கருவிகளை வாங்குவோர் பல்வேறு விஷயங்களையும் கவனிப்பார்கள்.
அந்த வகையில், இன்வெர்ட்டர் ஏசிகள் பற்றியும் அலசப்படும். ஏன் இன்வெர்ட்டர் ஏசிகள் சிறந்தவை என்று பேசப்படும்போது, இன்வெர்ட்டர் ஏசிகள் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் போல செயல்படுகின்றன. இதனால், பலரும் அதனை விரும்பி வாங்குகிறார்கள் என்று கூறப்படுகிறது.
அதாவது, நவீன இன்வெர்ட்டர் குளிர்சாதனக் கருவிகள் பழைய குளிர்சாதனக் கருவிகள் இயங்கும் முறையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட முறையில் செயல்படுகின்றன.
பழைய ஏசிகள் இயங்கும்போது தொடர்ந்து அறையின் வெப்பநிலை முழுமையானதும் ஆன் மற்றும் வெப்பநிலை குறைந்ததும் ஆஃப் ஆவதற்குப் பதிலாக, இன்வெர்ட்டர் கம்ப்ரஸர்கள் அறையின் குளிரூட்டும் தேவைக்கு ஏற்ப படிப்படியாகத் தங்கள் வேகத்தை மாற்றியமைத்துக் கொள்கின்றன.
இதை ஒரு காரில் உள்ள க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் போல கற்பனை செய்து கொள்ளலாம்.
ஒரு வெப்பமான மதிய வேளையில் ஏசியை முதன்முதலில் ஆன் செய்யும்போது, அறையை விரைவாகக் குளிர்விக்க கம்ப்ரஸர் தீவிரமாக இயங்கும். ஆனால் விரும்பிய வெப்பநிலை எட்டப்பட்டவுடன், ஏசி முழுமையாக அணைவதில்லை.
அதற்குப் பதிலாக, அது திடீரென வேகம் குறைந்து, குறைந்த மின் நுகர்வு பராமரிப்புப் பயன்முறைக்குள் (low-power maintenance mode) நுழைகிறது.
இந்த நிலையில், கம்ப்ரஸர் அதன் அதிகபட்ச எரிசக்தித் தேவையில் ஒரு சிறு பகுதியை மட்டுமே பயன்படுத்தும். அதே வேளையில் அமைதியாக நிலையான, அறையின் குளிர்நிலையையும் பராமரிக்கிறது.
எனவே, இன்வெர்ட்டர் ஏசிகளில், இந்த க்ரூஸ் பயன்பாட்டு முறையால்தான் உண்மையான மின்சார சேமிப்பு தொடங்குகிறது.