இன்று புத்த பூர்ணிமா... புத்தரின் பொன்மொழிகளில் சில உங்களுக்காக...

நால்வகையான மக்கள் உலகில் உளர். எந்த நான்கு? தன்னுடைய நலத்திலும் மற்றவர் நலத்திலும் அக்கறை இல்லாதவர்; மற்றவர் நலத்தில் அக்கறை கொண்டு தன் நலத்தில் அக்கறை இல்லாதவர்; தன் நலத்தில் அக்கறை கொண்டு மற்றவர் நலத்தில் அக்கறை இல்லாதவர்; தன் நலத்திலும் மற்றவர் நலத்திலும் அக்றை உள்ளவர். இந்த நான்கு வகை மக்களுள் தன் நலத்திலும் மற்றவர் நலத்திலும் அக்கறை உள்ளவரே முதல்வர், மேலோங்கியவர், உச்சத்தில் இருப்பவர், தலை சிறந்தவர். (There are four types of people found in the world. What four? Those concerned with neither their own welfare nor the welfare of others, those concerned with the welfare of others but not their own, those concerned with their own welfare but not that of others, and those who are concerned with both their own welfare and the welfare of others…Of these four types of people those who are concerned with their own welfare and the welfare of others are the chief, the highest, the topmost and the best.)