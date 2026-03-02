உடல் எடையைக் குறைக்க இந்த 10 விஷயங்களைக் கடைப்பிடியுங்கள்!

உடல் பருமனால் பல்வேறு நோய்கள் ஏற்படும் நிலையில் உடல் எடையைக் குறைக்க முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டுமென நிபுணர்கள் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
உடல் எடையைக் கட்டுக்குள் வைக்க உணவுப்பழக்கவழக்கத்தில் மாற்றம், உடற்பயிற்சி, மன அழுத்தத்தை நிர்வகிப்பது என பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் உடல் எடையைக் குறைக்க நிபுணர்கள் கூறும் பொதுவான 10 அறிவுறுத்தல்கள் இதோ...
1. முதலில் உணவுப்பழக்கவழக்கத்தில் புரதம் நிறைந்த உணவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும். உணவில் முட்டை, கோழி, மீன், பருப்பு, டோஃபு ஆகியவற்றைச் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இதனால் வயிறு நிரம்பியது போன்று இருக்கும். கொழுப்புகள் அதிகம் சேராது.
2. அதேபோல காய்கறிகள், பழங்கள், முழு தானியங்கள் என நார்ச்சத்து அதிகமுள்ள உணவுகளைச் சாப்பிட வேண்டும், மாறாக கார்போஹைடிரேட் உணவைக் குறைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
3. நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். டீ / காபி, சர்க்கரை பானங்களைத் தவிர்த்து இயற்கையான பானங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
4. நீங்கள் நாள்தோறும் எவ்வளவு உணவு எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், அது எவ்வளவு கலோரி என்பதை கணக்கிடுவது உடல் எடையை நிர்வகிக்க உதவும்.
5. பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகள், வறுத்த உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
6. உணவை நன்றாக மென்று பொறுமையாகச் சாப்பிட வேண்டும். இதுவும் உடல் எடையை நிர்வகிக்கும். அதுபோல சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிட வேண்டும். இரவு 7 மணிக்கு முன்னதாக இரவு உணவை முடித்துக்கொள்வது நல்லது.
7. உடல் எடையைக் குறைக்க உணவுப்பழக்க மாற்றத்துடன் உடற்பயிற்சியும் அவசியம். சாதாரண நடைப்பயிற்சி முதல் 'ஹிட்' எனும் வலிமைக்கான பயிற்சிகள் வரை செய்யலாம். உங்கள் உடல்நிலைக்கு ஏற்றவாறு உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுங்கள்.
8. நாள் ஒன்றுக்கு 7 முதல் 8 மணி நேரம் ஆழ்ந்த தூக்கம் அவசியம்.
9. மன அழுத்தமும் உடல் எடையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. அதனால் முடிந்தவரை மன நலனில் கவனம் செலுத்தி மன அழுத்தமின்றி இருக்க முயற்சி.செய்யுங்கள். மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க தேவைப்படின் நிபுணரை அணுகுவது நல்லது.
10. இறுதியாக உடல் எடை குறைவது என்பது ஒருநாளில் நடப்பது அல்ல, எனவே, இந்த பழக்கவழக்கங்களை ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு தொடர்ந்து கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் உடல் எடை கணிசமாகக் குறையும். எனவே அதுவரை பொறுமை காப்பது நல்லது.
summary
Follow these 10 tips to weight loss and prevent obesity
