விமான நிலையங்களில் வேலை வாங்கி தருவதாக மோசடி: மூளையாக செயல்பட்டவா் கைது
நமது நிருபா்
விமான நிறுவனங்களின் பெயரில் செயல்பட்டு வந்த போலி வேலை மோசடியை முறியடித்து, உத்தரபிரதேசத்தின் காசியாபாத்தில் இருந்து அதன் மூளையாக செயல்பட்டதாகக் கூறப்படும் நபரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் ரோஹித் மிஸ்ரா (35) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
ஒரு விமான நிறுவனத்தில் வேலை வழங்குவதாகக் கூறி ஏமாற்றப்பட்டதாக ரிது சிங் என்பவா்அளித்த புகாரைத் தொடா்ந்து இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்துக்கு வந்ததாக போலீசாா் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தனா்.
காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, புகாா்தாரருக்கு விமான நிறுவனத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மின்னஞ்சல் மற்றும் அதைத் தொடா்ந்து ஒரு மொபைல் எண்ணிலிருந்து குறுஞ்செய்திகள் வந்தன, அதைத் தொடா்ந்து மோசடி செய்பவா்கள் அவரது நம்பிக்கையைப் பெற்று, வேலை செயலாக்கக் கட்டணம், சீருடை கட்டணம் மற்றும் பிற சம்பிரதாயங்களுக்கு பணம் செலுத்தும்படி அவரைத் தூண்டினா்.
இதையடுத்து அவா் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், எஃப்.ஐ.ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு மேலும் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
அழைப்பு விவரப் பதிவுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் தடயங்களை ஆய்வு செய்தல் உட்பட விரிவான பகுப்பாய்வை காவல்துறைக் குழு மேற்கொண்டது.குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை புதன்கிழமை இரவு காஜியாபாத்தில் கண்டுபிடித்து,கைது செய்ததாக அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
தேடலின் போது, குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு மொபைல் போன், பல குறியீடுகள், போலியான உள்நோக்கக் கடிதங்கள் மற்றும் பிற போலி ஆவணங்களை போலீசாா் மீட்டனா். அவரது அரட்டைகளில் விமான நிறுவனத்தின் லோகோவுடன் கூடிய ஒரு விமான நிறுவனத்தின் சுயவிவரப் படம் இருந்தது, இது பாதிக்கப்பட்டவா்களை ஏமாற்றப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு வங்கிக் கணக்கு, திருடப்பட்ட பணத்தை திருப்பிவிட ப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கண்டறியப்பட்டது.
ரோஹித் மிஸ்ராவுக்கு ஒரு குற்றவியல் பின்னணி இருப்பதாகவும், தில்லி குற்றப்பிரிவால் பதிவு செய்யப்பட்ட பல மோசடி மற்றும் போலி வழக்குகளில் முன்னா் அவா் ஈடுபட்டதாகவும் போலீசாா் தெரிவித்தனா், இது அவா் மீண்டும் மீண்டும் சைபா் மோசடியில் ஈடுபடுவதைக் குறிக்கிறது.
மற்ற கூட்டாளிகளை அடையாளம் காணவும், பணத் தடயத்தைக் கண்டறியவும், ஏமாற்றப்பட்ட தொகையை மீட்டெடுக்கவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.