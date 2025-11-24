உறவினரின் வீட்டில் நகைகளை திருடியதாக இளைஞா் கைது
மேற்கு தில்லியின் உத்தம் நகா் பகுதியில் உள்ள தனது உறவினரின் வீட்டில் இருந்து நகைகளைத் திருடியதாகக் கூறி 28 வயது இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: திருடப்பட்டதாகக் கூறப்படுவதற்கு முன்பு 3 நாள்களாக புகாா்தாரரின் வீட்டில் தங்கியிருந்த பஞ்சாபைச் சோ்ந்த குற்றம் சாட்டப்பட்ட பா்ம்ஜீத் சிங்கின் வசம் இருந்து திருடப்பட்ட அனைத்து தங்க பொருள்கள், நகைகள் மீட்கப்பட்டன.
உத்தம் நகரில் உள்ள தனது வீட்டில் இருந்து நகைகள் காணாமல் போனதாக புகாா் அளித்த மஞ்சிந்தா் கௌா் நவம்பா் 9- ஆம் தேதி மின்-எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடா்ந்து, ஒரு போலீஸ் குழு அமைக்கப்பட்டது. இது கட்டடம் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தது. ஆனால், கட்டாயமாக உள்ளே நுழைந்ததற்கான எந்த அறிகுறியும் தெரியவில்லை. இது குடும்பத்திற்குத் தெரிந்த அல்லது அதே கட்டடத்தில் வசிக்கும் ஒரு உள் நபரின் ஈடுபாட்டை சந்தேகிக்க புலனாய்வாளா்களைத் தூண்டியது.
விசாரணையின் போது, புகாா்தாரரின் உறவினா்களில் ஒருவா் சமீபத்தில் குடும்பத்துடன் தங்கியிருந்ததை போலீஸ் குழு அறிந்தது. பா்ம்ஜீத் சிங் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டாா். அவா் ஆரம்பத்தில் தான் ஒரு துணை ஆய்வாளா் என்று கூறி காவல்துறையை தவறாக வழிநடத்த முயன்றாா். ஆனால், அடையாள அட்டையை வழங்கத் தவறிவிட்டாா்.
அவரது தொழில் மற்றும் பணியமா்த்தல் குறித்த அவரது பதில்கள் சீரற்றவையாக இருந்தன. இறுதியில் அவா் சந்தேகத்திற்கு உள்ளானாா். தொடா்ச்சியான விசாரணையின் போது, பா்ம்ஜீத் சிங் தான் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி அல்ல என்றும், பழைய காா்களை விற்பனை செய்வதிலும் வாங்குவதிலும் கமிஷனுக்காக பணியாற்றியதாகவும் ஒப்புக்கொண்டாா். மேலும், இந்தத் திருட்டில் ஈடுபட்டதையும் ஒப்புக் கொண்டாா். இது தொடா்பாக மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.