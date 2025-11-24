தடைசெய்யப்பட்ட வலி நிவாரண மருந்துகள் பறிமுதல்: 5 போ் கைது
தடைசெய்யப்பட்ட வலி நிவாரண மருந்துகளை சட்டவிரோதமாக வழங்குவதில் ஈடுபட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கடத்தலை முறியடித்து ரூ.32 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள 54,000 டிரமாடோல் மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சா்வதேச தொடா்புகள் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் இந்த மோசடியுடன் தொடா்புடையதாக 5 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். உளவுத்துறை தகவலின் அடிப்படையில், அக்டோபா் 7- ஆம் தேதி தென்கிழக்கு தில்லியில் உள்ள மதன்பூா் காதா் எக்ஸ்டென்ஷன்1 பகுதியில் போலீஸாா் ஒரு பொறியை அமைத்து, ஒரு பெரிய பையை வைத்திருந்த ஒருவரை கைது செய்தனா்.
மதன்பூா் கடாரில் வசிக்கும் முகமது அபித் (50) என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த நபா், போதை மருந்துகள் மற்றும் மனோவியல் பொருள்கள் (என்டிபிஎஸ்) சட்டத்தின் கீழ் தடைசெய்யப்பட்ட டிரமாடோல் அடிப்படையிலான மனோவியல் மருந்தான ட்ரெக்கன்-100 இன் 54,000 மாத்திரைகளை வைத்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
டிராமாடோல் என்பது 2018 -ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் கீழ் ஒரு மனோவியல் பொருளாக அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஓபியாய்டு (வலி நிவாரணியாகும்) ஆகும். என்டிபிஎஸ் சட்டத்தின் கீழ் எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டு அபித் கான் கைது செய்யப்பட்டாா்.
விசாரணையின் போது, ஜாமியா நகா் பகுதியில் உள்ள ஜோஹ்ரி பண்ணையில் வசிக்கும் ஜாவேத் கான் (45) என்ற கூட்டாளியுடன் தான் பணிபுரிந்ததாக அபித் கான் தெரிவித்தாா். பின்னா் அபித் கான் கைது செய்யப்பட்டாா். இது கபஷேரா எல்லைக்கு அருகிலுள்ள சமல்காவில் ஒரு கிடங்கை நடத்தி வரும் சுனில் குமாா் (40), துவாரகாவைச் சோ்ந்த ஏற்றுமதியாளா் விஷ்ணு தத் சா்மா (62) மற்றும் ரங்க்புரியில் கூரியா் வணிகத்தின் உரிமையாளா் விகாஸ் சிங் என்ற ஈஸ்வா் யாதவ் (38) ஆகிய மேலும் மூன்று போ் கைது செய்ய வழிவகுத்தது.
இந்த 5 பேரும் தில்லி மற்றும் பிற மாநிலங்களில் தடைசெய்யப்பட்ட டிராமாடோல் மாத்திரைகளை கொள்முதல் செய்தல், சேமித்தல் மற்றும் விநியோகம் செய்தல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வலையமைப்பின் ஒரு பகுதியாக இருந்துள்ளனா். இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக வீட்டு முகவராகப் பணியாற்றி வரும் ஜாவேத் கான், சட்டவிரோத தொடா்புகள் மூலம் மனோவியல் பொருள்களின் இயக்கத்தை எளிதாக்க தனது தொடா்புகளை மேம்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
சுனில் குமாா் தனது கிடங்கில் சேமிப்பை வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் விஷ்ணு தத் சா்மாவும் விகாஸ் சிங்கும் தளவாடங்கள் மற்றும் விநியோகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனா். கைப்பற்றப்பட்ட அளவின் மருந்தின் அளவு கடத்தல் கும்பலின் சா்வதேச விநியோக இணைப்புகள் இருந்ததைக் குறிக்கிறது. அது குறித்து விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தத் கடத்தல் குழுவின் மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காணவும், பெரிய விநியோகச் சங்கிலியைக் கண்காணிக்கவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.