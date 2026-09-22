தில்லியின் ரோஹினியில் குற்றங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை: 74 போ் கைது; 20 துப்பாக்கிகள் பறிமுதல்
தில்லியில் குற்றங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையின் போது, உத்தரப் பிரதேசத்தின் சஹாரன்பூரில் இருந்து, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட எருமைத் திருட்டுக் கும்பலின் நான்கு உறுப்பினா்கள் உட்பட 74 பேரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்து, 20 சட்டவிரோத துப்பாக்கிகளைப் பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
கைது - சித்திரிப்பு
தில்லியில் குற்றங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையின் போது, உத்தரப் பிரதேசத்தின் சஹாரன்பூரில் இருந்து, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட எருமைத் திருட்டுக் கும்பலின் நான்கு உறுப்பினா்கள் உட்பட 74 பேரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்து, 20 சட்டவிரோத துப்பாக்கிகளைப் பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
தில்லியின் ரோஹினியில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட மற்றும் தெருக் குற்றங்களுக்கு எதிரான சிறப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, செப்டம்பா் 17 முதல் 20 வரை நடத்தப்பட்ட இந்த நடவடிக்கைகளில் சுமாா் 300 காவல்துறைப் பணியாளா்கள் ஈடுபட்டதாக அவா்கள் கூறினா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது, ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள வழக்குகளில் 28 குற்றவாளிகளையும் இரண்டு சிறாா்களையும் காவல்துறை கைது செய்ததுடன், 17 நாட்டுத் துப்பாக்கிகள், மூன்று அதிநவீன கைத்துப்பாக்கிகள், 31 தோட்டாக்களை பறிமுதல் செய்தது.
பொத்தானால் இயங்கும் ஆறு கத்திகளுடன், ஒரு காா், ஒரு எஸ்யூவி மற்றும் ஒரு ஸ்கூட்டரையும் காவல்துறை பறிமுதல் செய்ததாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
கைது செய்யப்பட்டவா்களில், கிராந்தி கும்பலுடன் தொடா்புடையவா் என்று கூறப்படும் 20 வயது இளைஞா் ஒருவரும் அடங்குவாா். காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, இந்தக் கும்பல் ஒரு வெளிநாட்டுக் கும்பலுக்காகச் செயல்பட்டு வந்தது. மேலும், ஒரு வெளிநாட்டுக் கும்பலுக்காகச் செயல்படும் உள்ளூா் கும்பலுடன் தொடா்புடையவா் என்று கூறப்படும் இரண்டு பேரையும் காவல்துறை கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து இரண்டு அதிநவீன கைத்துப்பாக்கிகளையும் ஏழு தோட்டாக்களையும் மீட்டது.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் சஹாரன்பூரில், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட எருமைத் திருட்டுக் கும்பலைச் சோ்ந்தவா்கள் என்று கூறப்படும் நான்கு பேரும் கைது செய்யப்பட்டனா். இந்தக் கும்பல் ரோகிணி மற்றும் வெளி வடக்கு மாவட்டங்களில் இருந்து 100-க்கும் மேற்பட்ட எருமைகளைத் திருடியதாக காவல்துறை கூறியது.
இந்த போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கையின் விளைவாக ஐந்து போ் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், 801 கிராம் ஹெராயின், 104 கிராம் மாா்ஃபின், 17 கிராம் கொக்கைன் மற்றும் பியூப்ரெனோா்பின், நாலாக்சோன் அடங்கிய 30 மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது.
கைது செய்யப்பட்டவா்களில், கொக்கைன் விநியோகம் செய்து வந்ததாகக் கூறப்படும் 33 வயது செனகல் நாட்டைச் சோ்ந்த ஒருவரும் அடங்குவாா். போதைப்பொருள் விநியோகஸ்தா் என சந்தேகிக்கப்படும் 51 வயது நபா் ஒருவரையும் போலீசாா் கைது செய்தனா். அவா் பரோலை மீறியவா் என்றும், முன்னதாக போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்ட வழக்கில் தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டவா் என்றும் போலீசாா் தெரிவித்தனா். 60 வயது நபா் ஒருவா் 300 கிராம் ஹெராயின் மற்றும் ரூ. 3 லட்சம் ரொக்கப் பணத்துடன் கைது செய்யப்பட்டாா், மற்றொரு குற்றவாளி 501 கிராம் ஹெராயினுடன் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
மேலும், போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு ஒருவரைக் கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 1.2 லட்சம் கள்ளச் சிகரெட்டுகளைப் பறிமுதல் செய்தது.
இந்த நடவடிக்கையின் போது, கலால் சட்டத்தின் கீழ் 10 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, கள்ளச்சாராயம் விற்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் 10 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சைபா் காவல்துறையினா், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான திருமண மோசடி அழைப்பு மையம் என சந்தேகிக்கப்படும் ஒன்றையும் முறியடித்து, சத்தீஸ்கரைச் சோ்ந்த இரண்டு பெண்களைக் கைது செய்தனா். நான்கு கைப்பேசிகள் மற்றும் தொடா்புடைய விவரங்கள் அடங்கிய பதிவேடுகள் மீட்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.