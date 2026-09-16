வடக்கு மண்டலத்தில் போக்குவரத்து விதிமீறல்கள்: காவல்துறை சோதனையில் 2,500 அபராதங்கள் விதிப்பு
போக்குவரத்து விதிமீறல்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் வடக்கு மண்டலத்தில் நடத்தப்பட்ட அமலாக்க நடவடிக்கையின் போது, தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை 2,500-க்கும் மேற்பட்ட அபராத சீட்டுகளை வழங்கியதாக ஓா் அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
அபராதம் - சித்திரிப்பு
போக்குவரத்து விதிமீறல்களைக் கட்டுப்படுத்தவும், சாலைப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தவும் வடக்கு மண்டலத்தில் நடத்தப்பட்ட அமலாக்க நடவடிக்கையின் போது, தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை 2,500-க்கும் மேற்பட்ட அபராத சீட்டுகளை வழங்கியதாக ஓா் அதிகாரி புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
ஒழுக்கமான சாலைப் பயன்பாடு மற்றும் சீரான போக்குவரத்து இயக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக, எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் பணியாளா்கள் நிறுத்தப்பட்டு இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
போக்குவரத்து காவல்துறையின்படி, வழங்கப்பட்ட மொத்த அபராத ரசீதுகளில் , 2,041 முறையற்ற வாகன நிறுத்தம், 383 சாலையின் தவறான பக்கத்தில் வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் 87 நிறம் பூசப்பட்ட கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்காக வழங்கப்பட்டன.
வாகனங்கள் சாலைப் பாதைகளை மறிப்பதைத் தடுப்பது மற்றும் போக்குவரத்து ஓட்டம் மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பைப் பாதிக்கக்கூடிய விதிமீறல்களைக் கையாள்வது ஆகியவற்றில் இந்த அமலாக்க நடவடிக்கை கவனம் செலுத்தியதாக அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இடங்களில் போக்குவரத்துப் பணியாளா்கள் வெளிப்படையாகக் கண்காணிக்கப்படவும், போக்குவரத்து விதிகளை மீறும் வாகன ஓட்டிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டதாக அந்த அதிகாரி கூறினாா். மொத்தம் 2,511 சலான்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
இந்த நடவடிக்கையின் போது கண்டறியப்பட்ட மிகவும் பொதுவான விதிமீறல் முறையற்ற வாகன நிறுத்தம் ஆகும். 2,000 அபராதச் சீட்டுகள். இதுபோன்ற விதிமீறல்கள் பெரும்பாலும் சாலைப் பாதைகளைச் சுருக்கி, போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு வழிவகுக்கின்றன என்று காவல்துறை கூறியது.
‘சாலையின் தவறான பக்கத்தில் வாகனங்களை ஓட்டியவா்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்த விதிமீறல், குறிப்பாக பரபரப்பான சாலைப் பகுதிகளில், மற்ற சாலைப் பயனாளா்களுக்கு கடுமையான ஆபத்தை விளைவிக்கிறது,‘ என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா். இந்த நடவடிக்கையின் போது, நிா்ணயிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை மீறி நிறக்கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்திய வாகனங்கள் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.
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