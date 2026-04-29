தில்லி இஸ்ரேல் முகாமில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு: அரசுக்கு தேவேந்தா் யாதவ் கடிதம்

நமது நிருபா்
தென்மேற்கு தில்லியில் உள்ள ரங்க்புரி பஹாடியில் உள்ள இஸ்ரேல் முகாமில் கடுமையான குடிநீா் பற்றாக்குறை இருப்பதால் தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் சரஞ்ஜித் சிங் சந்து, முதல்வா் ரேகா குப்தா ஆகியோருக்கும் தில்லி பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் தேவேந்தா் யாதவ் கடிதம் எழுதினாா்.
இது குறித்து தனது கடிதத்தில் அவா் கூறியிருப்பதாவது: ரங்க்புரி பஹாடியில் உள்ள இஸ்ரேல் முகாமில் வசிப்பவா்கள் 20,000 க்கும் மேற்பட்டோா் கடுமையான குடிநீா் பற்றாக்குறையால் முழுமையான விரக்தியில் வாழ்ந்து வருகின்றனா். கடந்த பல ஆண்டுகளாக நிலவும் நீா் பற்றாக்குறையை தீா்ப்பதில் ஆளுநரும், முதலமைச்சரும் மற்றும் பிற சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளும் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
இஸ்ரேல் முகாம் தில்லி நகா்ப்புற தங்குமிடம் மேம்பாட்டு வாரியத்தின் (டியுஎஸ்ஐபி) கீழ் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் அறிவிக்கப்பட்ட கிளஸ்டா். காலனியில் வசிப்பவா்களுக்கு தண்ணீா், மின்சாரம் மற்றும் பிற அடிப்படை வசதிகளை வழங்குவதில் தில்லி அரசு பொறுப்பாகும், ஆனால் துரதிா்ஷ்டவசமாக கடந்த பல நாட்களாக குடிநீா் பற்றாக்குறையால் குடியிருப்பாளா்கள் வட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றனா்.
காலனியில் வசிப்பவா்கள் சமூகத்தின் பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான பிரிவுகளைச் சோ்ந்தவா்கள். அவா்களின் அன்றாட வாழ்வாதாரம் மற்றும் உயிா்வாழ்வுக்கு மிகவும் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களை நம்பியிருக்கின்றனா். அவா்களின் அன்றாட நுகா்வுக்கு பாட்டில் தண்ணீரை வாங்குவது அவா்களின் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது.
கடந்த சில நாட்களில், இந்தப் பகுதியில் மருத்துவ அவசரநிலைகள் பயங்கரமாக அதிகரித்துள்ளன, தில்லியில் வெப்பநிலை 40-43 டிகிரி செல்சியஸ் வரை உயா்ந்து வருவதால் வெப்ப சோா்வு காரணமாக குடியிருப்பாளா்கள் மிகவும் பதிக்கப்பட்டுள்ளனா். வெப்ப அலை, கடுமையான தண்ணீா் பற்றாக்குறையுடன் இணைந்து, முகாமின் குறுகிய பாதைகளை குழந்தைகள் மற்றும் முதியவா்களுக்கு உடல் மற்றும் மன அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தின் தீா்ப்பின்படி ரங்க்புரி பஹாடியில் உள்ள இஸ்ரேல் முகாமில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்பது கிலோ லிட்டா் கொள்ளளவு கொண்ட 15 தண்ணீா் டேங்கா்களை நிறுத்துமாறு தில்லி ஜல் வாரியத்திற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. ஆனால் நீதிமன்ற உத்தரவை அப்பட்டமாக புறக்கணித்து, பின்பற்றாத நிலையில், தில்லி ஜல் வாரியம் தினசரி 6-7 நீா் டேங்கா்களை மட்டுமே இஸ்ரேல் முகாமில் நிறுத்துகிறது.
அதுவும் கணிசமாக சிறிய திறன் கொண்டது, இது காலனியில் உள்ள மக்களின் நீா் தேவைகளை பூா்த்தி செய்ய முற்றிலும் போதுமானதாக இல்லை. நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளுக்கு வேண்டுமென்றே தொடா்ந்து இணங்காதது வேண்டுமென்றே கீழ்ப்படியாமைக்கு சமம் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு பொறுப்பாக்குகிறது.
ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் அடிப்படை தேவைகளுக்காக தினமும் குறைந்தது 500 லிட்டா் தண்ணீா் தேவைப்படுகிறது. அனைத்து மக்களும், அவா்களின் வளா்ச்சியின் கட்டம் மற்றும் அவா்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகள் எதுவாக இருந்தாலும், அவா்களின் அடிப்படை தேவைகளுக்கு சமமான அளவிலும் தரத்திலும் குடிநீா் பெற உரிமை உண்டு.
தூய்மையான குடிநீா் உரிமை ‘அரசியலமைப்பின் 21 வது பிரிவின் கீழ்‘ வாழ்க்கைக்கான உரிமையின் ‘ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்திருந்தாலும், ரங்க்புரி பஹாடியில் வசிப்பவா்களின் விஷயத்தில் இந்த விதி அப்பட்டமாக மீறப்படுகிறது என்று தேவேந்தா் யாதவ் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
