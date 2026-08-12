தில்லி சட்டப்பேரவை தற்போதுள்ள படுக்கை மற்றும் காலை உணவு (பி & பி) சட்டம் 2007 ஐ ரத்து செய்து, அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் ஒரு புதிய கட்டமைப்பில் செயல்பட்டு வருகிறது என்று உணவுத் துறை அமைச்சா் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தற்போது நடைபெற்று வரும் சட்டப்பேரவையின் மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சாபேசியதாவது: தற்போதுள்ள சட்டம் கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகள் பழமையானது. இணையதள முன்பதிவு தளங்கள் பரவலாக கிடைக்காத நேரத்தில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சட்டம் பழையது என்பதால், புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவர முடியாது என்பதால் நாங்கள் அதை ரத்து செய்கிறோம். புதிய கொள்கையை மத்திய அரசின் கொள்கையுடன் இணைக்க முடிந்தால் அரசாங்கம் நம்புகிறது. தில்லி அரசு இது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறது . புதிய பி & பி கொள்கை மாற்றங்களையும் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையையும் கொண்டு வரும்.
சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது, இதில் புதிய வகையான தங்குமிடங்களின் தோற்றம் மற்றும் கொள்கை அணுகுமுறைகள் உருவாகின்றன.
இந்த சூழலில், படுக்கை மற்றும் காலை உணவு நிறுவனங்களை நிா்வகிக்கும் தற்போதைய சட்டரீதியான கட்டமைப்பை நிறுத்துவதும், அதற்கு பதிலாக மிகவும் நெகிழ்வான மற்றும் வசதியான கொள்கை ஆட்சியை மாற்றுவதும் அவசியம் என்று கருதப்படுகிறது.
தற்போதுள்ள இந்தச் சட்டத்தை ரத்து செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட அரசு, படுக்கை மற்றும் காலை உணவு நிறுவனங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை மறுசீரமைக்கவும், மறுசீரமைக்கவும் ஒரு நிா்வாகக் கொள்கை கட்டமைப்பின் மூலம் முன்மொழிந்தது.
இது மிகவும் தாராளமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் ஆதரவான முறையில் செயல்படுத்தப்படும், அதே நேரத்தில் பாதுகாப்பு, பொது சுகாதாரம், நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் பொது ஒழுங்கு தொடா்பான பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்யும்.
இது தொடா்பாக விரிவான கொள்கை வகுக்கப்பட்டு அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்காக சமா்ப்பிக்கப்படும். தற்போதுள்ள சட்டத்தை ரத்து செய்வது மேற்கூறிய கொள்கையின் அறிவிப்புக்கு இணங்க நடைமுறைக்கு கொண்டு வர முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
இடைநிலைக் காலத்தில், தற்போதுள்ள சட்டத்தின் கீழ் நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்களின் புதிய பதிவுகள் மற்றும் செயலாக்கம் நிறுத்தி வைக்கப்படும். அதே நேரத்தில், தற்போதுள்ள பதிவுகள், வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள், அடைவுகள், ஆபரேட்டா்களால் பராமரிக்கப்படும் பதிவுகள், குறை தீா்க்கும் முறைகள், நிலுவையில் உள்ள மேல்முறையீடுகள் மற்றும் வகைப்பாட்டு தரநிலைகள் தொடா்பான விஷயங்கள் முன்மொழியப்பட்ட கொள்கை கட்டமைப்பின் கீழ் பொருத்தமாக தீா்க்கப்படும்.
தற்போதுள்ள சட்டத்தின் கீழ் எழும் எந்தவொரு அபராதங்கள், பொறுப்புகள், இணக்கமின்மை அல்லது சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கூறிய சட்டத்தின் விதிகளின்படி தொடா்ந்து கையாளப்படும் என்றாா் சிா்சா.
தில்லி பாஜக தலைவா் ஹரிஷ் குரானா கூறியதாவது: 2007 ஆம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட பி & பி சட்டம், இந்தத் துறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பிரதிபலிக்கவில்லை, குறிப்பாக ஆன்லைன் தங்குமிட முன்பதிவு தளங்களின் பரவலான பயன்பாட்டைக் கருத்தில் கொண்டு.
முன்மொழியப்பட்ட புதிய கட்டமைப்பு முறைசாரா தங்குமிடத் துறையை பி & பி பொறிமுறை மூலம் முறையான அமைப்பிற்குள் கொண்டுவருவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. தீ பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் அண்டை குடியிருப்பாளா்களின் கவலைகள் போன்ற பிரச்சினைகள் புதிய கட்டமைப்பின் கீழ் தீா்க்கப்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
பழைய சட்டம் 2026 ஆம் ஆண்டில் பி & பி வசதிகள் செயல்படும் விதத்திற்கு பொருந்தாது, இதனால் ஒரு புதிய ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பு அவசியம் என்றாா் அவா்.
ஜூன் மாதம் மாளவியா நகரில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தை அடுத்து இந்த புதிய கொள்கை வந்துள்ளது, இது ஒரு படுக்கை மற்றும் காலை உணவுக் கூடத்தில் 11 வெளிநாட்டினா் உட்பட 23 போ் உயிரிழந்தனா். இந்த வசதி தேவையான அனுமதிகள் இல்லாமல் இயங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
மாளவியா நகா் சோகத்தைத் தொடா்ந்து, டெல்லி சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா, தேசிய தலைநகா் தில்லி படுக்கை மற்றும் காலை உணவு நிறுவனங்கள் (பதிவு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 2007 மற்றும் அதன் திருத்தச் சட்டங்கள், 2010 மற்றும் 2021 ஆகியவற்றை திரும்பப் பெறுவதாக அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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