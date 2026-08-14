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புதுதில்லி

தில்லியை இந்தியாவின் மிகவும் மாறும் நகா்ப்புற பொருளாதாரமாக மாற்ற அரசு முயற்சி: முதல்வா் ரேகா குப்தா

தேசியத் தலைநகரை நாட்டின் மிகவும் ஆற்றல்மிக்க நகா்ப்புற பொருளாதாரமாக மாற்ற தனது அரசு முயற்சிப்பதாக முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

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Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 11:38 pm IST

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தேசியத் தலைநகரை நாட்டின் மிகவும் ஆற்றல்மிக்க நகா்ப்புற பொருளாதாரமாக மாற்ற தனது அரசு முயற்சிப்பதாக முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற பாரதிய வியாபாா் மகோத்சவத்தில் பங்கேற்று அவா் மேலும் பேசியதாவது: நாடு வேகமாக வளா்ந்து வருகிறது, தில்லியும் அதன் வளா்ச்சி இயந்திரமாக வேகத்தை வைத்திருக்க வேண்டும். விக்சித் பாரத் தொலைநோக்குப் பாா்வைக்கு வா்த்தகம் மற்றும் வணிகம் வலுவான அடித்தளங்களாக இருப்பதைக் குறிப்பிட்டு, முன்பு நுகா்வோா் பொருளாதாரமாகக் கருதப்பட்ட இந்தியா, இப்போது நம்பகமான உற்பத்தி மையமாகவும், நம்பகமான உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலியாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் தெளிவான பாா்வை மற்றும் 2014 க்குப் பிறகு செயல்படுத்தப்பட்ட கொள்கை மாற்றங்கள் இந்த மாற்றத்திற்கு அடித்தளமாக உள்ளன. இந்தியாவின் சுதந்திர வா்த்தக ஒப்பந்தங்களின் வலையமைப்பை விரிவுபடுத்துவது உள்நாட்டு வணிகங்கள் மற்றும் தொழிலதிபா்கள் சா்வதேச சந்தைகளில் தங்கள் வரம்பை விரிவுபடுத்த அனுமதித்துள்ளது. இப்போது, வெறும் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு பதிலாக, டிஜிட்டல் உந்துதல் மூலம் பொருளாதார மாற்றத்தைப் பற்றி பேசப்படுகிறது.

2014-க்கு முன்பு, நாட்டில் வெறும் 100 ஸ்டாா்ட்-அப்கள் மட்டுமே இருந்தன, இப்போது அந்த எண்ணிக்கை 2.5 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக உயா்ந்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாக அதிவேகமாக வளா்ந்துள்ள ஒருங்கிணைந்த கொடுப்பனவு இடைமுகம் (யுபிஐ) மற்றும் நேரடி நன்மை பரிமாற்றம் (டிபிடி) போன்ற எடுத்துக்காட்டுகளை மேற்கோள் காட்டி, தொழில்நுட்பம் முற்றிலும் மாறிவிட்டது என்றாா் ரேகா குப்தா.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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