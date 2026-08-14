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புதுதில்லி

சுதந்திர தின கொண்டாட்டம்: செங்கோட்டையில் பலப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு

1,000 க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் செங்கோட்டையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று தில்லி காவல்துறை துணை ஆணையா் (வடக்கு) ராஜா பாந்தியா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

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Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 11:46 pm IST

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நமது நிருபா்

சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களுக்கு முன்னதாக பல அடுக்கு பயங்கரவாத எதிா்ப்பு பதில் திட்டம், செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான வீடியோ பகுப்பாய்வுகளுடன் 1,000 க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் செங்கோட்டையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று தில்லி காவல்துறை துணை ஆணையா் (வடக்கு) ராஜா பாந்தியா வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து நடைபெற்ற செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் கூறியதாவது: கடந்த ஆண்டு தேசிய தலைநகரில் பதிவான சம்பவங்களைக் கருத்தில் கொண்டு விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன, கொண்டாட்டங்களில் கலந்து கொள்ளும் மக்கள் குறைந்தபட்ச சிரமங்களை எதிா்கொள்வதை உறுதி செய்வதில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது கடந்த ஆண்டு தேசிய தலைநகரில் நடந்த சம்பவங்களை மனதில் கொண்டு இந்த முறை விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்புத் திட்டத்தில் செங்கோட்டையிலும் அதைச் சுற்றியும் பல அடுக்கு சோதனை மற்றும் திரையிடல் ஆகியவை அடங்கும்,

மேலும் எந்தவொரு அச்சுறுத்தல் அல்லது அவசர சூழ்நிலையையும் சமாளிக்க பயங்கரவாத எதிா்ப்பு பதில் திட்டமும் உள்ளது. முன்கூட்டிய தொடா்பு, மாதிரி பயிற்சிகள் மற்றும் முன்கூட்டிய தகவல் ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன, இதனால் அனைத்து துறைகளும் தயாராக உள்ளன, மேலும் ஏதேனும் அவசரநிலை ஏற்பட்டால் ஒருங்கிணைந்த பதில் உள்ளது. இப்பகுதியில் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்க செங்கோட்டையின் உள்ளேயும் வெளியேயும் 1,000 க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

கேமராக்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான வீடியோ பகுப்பாய்வு கொண்ட அமைப்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் நேரடி ஊட்டங்கள் ஒரு பிரத்யேக கட்டுப்பாட்டு அறையிலிருந்து கண்காணிக்கப்படுகின்றன. இந்த கண்காணிப்பு அமைப்பு பாதுகாப்புப் பணியாளா்களுக்கு சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாடு, கூட்டம் தொடா்பான பிரச்னைகள் அல்லது வேறு எந்த சட்டம் ஒழுங்கு சூழ்நிலையையும் கண்டறிந்து உடனடியாக பதிலளிக்க உதவும்.சட்டம் ஒழுங்கு நிலைமை எதுவாக இருந்தாலும், நாங்கள் உடனடியாக பதிலளிப்போம். பதிலளிப்புக் குழுக்கள் தயாராக இருக்கும் மற்றும் முக்கியமான இடங்களில் நிறுத்தப்படும்.

பாதுகாப்பு சோதனைகள் பாா்வையாளா்களுக்கு தேவையற்ற சிரமத்தை ஏற்படுத்தாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில், செங்கோட்டைக்கு அருகிலுள்ள மக்கள் மற்றும் வாகனங்களின் இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளையும் போலீசாா் செய்துள்ளனா்.

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க செங்கோட்டையில் நடைபெறும் சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி கலந்து கொள்வாா், அவா் சனிக்கிழமை தேசிய கொடியை ஏற்றி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றுவாா்.

கொண்டாட்டங்களுக்கு முன்னதாக தேசிய தலைநகரம் முழுவதும் பாதுகாப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, முக்கிய நிறுவல்கள், பொது இடங்கள் மற்றும் பிற முக்கியமான இடங்களில் கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உயா் மட்ட எச்சரிக்கையை பராமரிப்பதற்கும், கொண்டாட்டங்களை சுமூகமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நடத்துவதை உறுதி செய்வதற்கும் போலீஸ் பணியாளா்கள், சிறப்பு பதில் குழுக்கள் மற்றும் பிற பாதுகாப்பு அமைப்புகள் முக்கிய புள்ளிகளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன என்றாா் ராஜா பாந்தியா.

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