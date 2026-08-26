மாணவா்கள் மீதான தாக்குதல்: அமித் ஷா பதவி விலகக்கோரி இளைஞா் காங்கிரஸ் பேரணி
நீட் போராட்டத்தில் மாணவா்கள் மீதான போலீஸாா் தாக்குதல் மேற்கொண்டது தொடா்பாக மத்திய அமைச்சா் அமித் ஷா ராஜிநாமா செய்யக் கோரி இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ், பாஜக தலைமையகத்தை நோக்கி அணிவகுத்துச் சென்றனர்.
உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா - கோப்புப் படம்
ஜூலை 20 ஆம் தேதி நடந்த போராட்டத்தின் போது மாணவா்கள் மீதான போலீஸாா் தாக்குதல் மேற்கொண்டது தொடா்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா ராஜினாமா செய்யக் கோரி இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் (ஐ. ஒய். சி) செவ்வாய்க்கிழமை இங்குள்ள பாஜக தலைமையகத்தை நோக்கி அணிவகுத்துச் சென்றனர்.
டி. டி. யு மாா்க்கில் உள்ள தில்லி காங்கிரஸ் அலுவலகத்தில் இருந்து போராட்டக்காரா்கள் அணிவகுத்துச் செல்லத் தொடங்கினா், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் முடுக்கிவிடப்பட்டதால், தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள மாணவா்களை அழைத்துச் செல்ல பாதையில் போலீஸ் தடுப்புகள் மற்றும் அப்பகுதியில் பேருந்துகள் நிறுத்தப்பட்டன.
இது குறித்து தில்லி ஐ. ஒய். சி தலைவா் அக்ஷய் லக்ரா கூறியதாவது: கடந்த மாதம் ஜந்தா் மந்தரில் நடந்த போராட்டத்தின் போது மாணவா்கள் மற்றும் போராட்டக்காரா்களுக்கு ஏற்பட்ட காயங்கள் குறித்து அரசாங்கத்திடம் பதில்களைக் கோருவதை நோக்கமாகக் கொண்டது இந்த போராட்டம். காயமடைந்தவா்களுக்கு நீதி வழங்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் ஒற்றை அம்ச நிகழ்ச்சி நிரலாகும்.
நாங்கள் நாடாளுமன்றத்திற்காக காத்திருந்தோம், இப்போது பதில்களைப் பெற நாங்கள் தெருக்களில் காத்திருக்கிறோம். இந்தப் போராட்டத்தை அரசாங்கம் கையாண்ட விதம் மாணவா்கள் மற்றும் போராட்டக்காரா்கள் மீதான உணா்திறன் இல்லாமையை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
பாஜக அரசு அல்லது உள்துறை அமைச்சகம் இந்த பிரச்சினையை எவ்வாறு கையாள்கிறது என்பதையும், மாணவா்கள் மீது அவா்களுக்கு எவ்வளவு பச்சாதாபம் மற்றும் உணா்திறன் உள்ளது என்பதையும் இந்த முழு தோல்வியும் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.
தெரு போராட்டங்களுடன் சட்ட நடவடிக்கை தொடரும். நடவடிக்கை இன்னும் இணையாக பின்பற்றப்படுகிறது. இந்த கட்டத்தில், நாங்கள் பதில்களைக் கோரி தெருக்களில் இருக்கிறோம், ஏனென்றால் உங்கள் சொந்த அரசு இயந்திரங்கள் மாணவா்கள் மீது இத்தகைய மிருகத்தனமான சக்தியைப் பயன்படுத்தும்போது இது முற்றிலும் நியாயமற்றது என்றாா் அக்ஷய் லக்ரா.
ஜூலை 20 போராட்டத்தின் போது மாணவா் சாஹில் லோச்சாப் பாதிக்கப்பட்ட பெல்லட் காயங்கள் தொடா்பாக ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி தில்லி காவல்துறை எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்த சில நாட்களுக்குப் பிறகு இந்த போராட்டம் வந்தது.
இந்த வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி காங்கிரஸ் தலைவா் ராகுல் காந்தி நாடாளுமன்ற தெரு காவல் நிலையத்தில் ஆறு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தா்ணா நடத்தியதை அடுத்து லோச்சாப் அளித்த புகாரின் பேரில் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டது.
நஜஃப்கரில் வசிக்கும் லோச்சாப், போராட்டத்தின் போது பல உலோகத் துகள்களால் தாக்கப்பட்டதாகவும், தனது வலது கண்ணில் பாா்வையை இழந்ததாகவும் கூறினாா். பாரதிய நியாயா சன்ஹிதாவின் 118 (1) மற்றும் 125 பிரிவுகளின் கீழ் அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் மீது எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
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