தில்லியில் புதிதாக 166 பேருக்கு ஹெச்1என்1 பாதிப்பு: மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 2612 ஆக உயா்வு
தில்லி அரசின் தரவுகளின்படி, வியாழன் மாலை வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் தில்லியில் 166 புதிய ஹெச்1என்1 பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன.
கோப்புப் படம்
தில்லி அரசின் தரவுகளின்படி, வியாழன் மாலை வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் தில்லியில் 166 புதிய ஹெச்1என்1 பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. இது முந்தைய நாள் பதிவான 138 பாதிப்புகளை விட அதிகமாகும். இதன் மூலம் தேசிய தலைநகரில் பன்றிக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவா்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2,612 ஆக உயா்ந்துள்ளது.
தரவுகளின்படி, புதன்கிழமை 3,177 ஆகப் பதிவான இன்ஃப்ளூயன்ஸா-ஏ பாதிப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கையும் 3,300 ஆக உயா்ந்துள்ளது.
சுகாதார அமைச்சா் பங்கஜ் குமாா் சிங் வியாழக்கிழமை இந்திரா காந்தி மருத்துவமனைக்குச் சென்று, அதிகரித்து வரும் ஹெச்1என்1 மற்றும் பருவகால இன்ஃப்ளூயன்ஸா பாதிப்புகளைக் கையாள்வதற்கான தயாா்நிலை நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்தாா் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
மருத்துவமனையில் ஒரு பிரத்யேக காய்ச்சல் சிகிச்சை மையம் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதுடன், சிகிச்சை தேவைப்படும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா நோயாளிகளுக்கான தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
மருத்துவமனைகளில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கைகளைப் பராமரிக்குமாறும், பெரிய மருத்துவமனைகளில் இன்ஃப்ளூயன்ஸா மற்றும் பூச்சிகளால் பரவும் நோய்களைக் கையாள 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட படுக்கைகளை வைத்திருக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேலும், ஷிப்ட் வாரியான பணி அட்டவணைகளைப் பராமரிக்கவும், மருத்துவா்கள் மற்றும் மருத்துவப் பணியாளா்கள் 24 மணி நேரமும் பணியில் இருப்பதை உறுதி செய்யவும் அவா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
வியாழன் மாலை வரையிலான கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 166 புதிய நோய்த்தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ள நிலையில், ஹெச்1என்1 பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை தற்போது 2,612-ஐ எட்டியுள்ளது, அதே நேரத்தில் இன்ஃப்ளூயன்ஸா-ஏ பாதிப்புகள் 3,300-ஆக உயா்ந்துள்ளன.
குா்கானில் உள்ள பிபி ஹெல்த் நிறுவனத்தின் ஆலோசகரான டாக்டா் மோஹித் பரத்வாஜ் (நுரையீரல் மருத்துவம்), தில்லியில் தற்போது அதிகரித்து வரும் ஹெச்1என்1 பாதிப்பு குறிப்பிடத்தக்கது, ஆனால் மக்கள் பீதியடையத் தேவையில்லை என்று கூறினாா்.
பருவமழையின் ஈரப்பதம் வைரஸ் பரவுவதற்குச் சாதகமான சூழலை உருவாக்குவதாகவும், அதன் விளைவாகக் காய்ச்சல் சிகிச்சை மையங்களுக்கு அதிக மக்கள் வருவதாகவும் அவா் கூறினாா். ‘கவலைக்குரியது வைரஸ் மட்டுமல்ல, அதன் அறிகுறிகள் டெங்கு, கோவிட்-19 மற்றும் சாதாரண சளி ஆகியவற்றுடன் எவ்வாறு ஒத்துப்போகின்றன என்பதுதான். இது, பரிசோதனை இல்லாமல் ஆரம்பகட்ட மருத்துவ வேறுபாட்டைக் கண்டறிவதைக் கடினமாக்குகிறது,‘ என்று அவா் கூறினாா்.
சுயமாக மருந்து எடுத்துக்கொள்வதைத் தவிா்க்குமாறு பரத்வாஜ் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா். மேலும், இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு மேல் நீடிக்கும் கடுமையான காய்ச்சல், மூச்சுத்திணறல், நெஞ்சு வலி அல்லது தொடா்ச்சியான இருமல் உள்ளவா்கள் உடனடியாகப் பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
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