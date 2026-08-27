எச்1என்1 பாதிப்புகள் அதிகரிப்பு: வழிக்காட்டுதல்களை வெளியிட்ட தில்லி மருத்துவா்கள் சங்கம்
தேசிய தலைநகரில் எச்1என்1 பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவதற்கு மத்தியில் தில்லி மருத்துவ சங்கம் ஒரு வழிகாட்டுதலை வெளியிட்டுள்ளது.
தேசிய தலைநகரில் எச்1என்1 பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவதற்கு மத்தியில் தில்லி மருத்துவ சங்கம் ஒரு வழிகாட்டுதலை புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ளது. சுவாச மற்றும் தனிப்பட்ட சுகாதார நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுமாறு மக்களை வலியுறுத்துகிறது, நெரிசலான இடங்களைத் தவிா்க்கவும், காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளை உருவாக்கினால் சரியான நேரத்தில் மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுங்கள் என கூறியுள்ளது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: தில்லியில் 2026 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை 2,308 எச் 1 என் 1 பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன, அதே நேரத்தில் ஒட்டுமொத்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா ஏ மற்றும் பி வழக்குகள் 3,000 ஐத் தாண்டியுள்ளன, எச் 1 என் 1 தற்போது நகரத்தில் பிரதான இன்ஃப்ளூயன்ஸா துணை வகையாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு தில்லியில் எச் 3 என் 2 பிரதான துணை வகையாக இருந்தது. இருமல் அல்லது தும்மும்போது தங்கள் வாய் மற்றும் மூக்கை மறைக்கவும், அடிக்கடி கைகளைக் கழுவவும், கழுவப்படாத கைகளால் கண்கள், மூக்கு மற்றும் வாயைத் தொடுவதைத் தவிா்க்கவும்.
எச்1என்1 அல்லது இன்ஃப்ளூயன்ஸா போன்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டவா்களிடமிருந்து மக்கள் தூரத்தை பராமரிக்கவும், பொது இடங்களில் துப்புவதைத் தவிா்க்கவும். காய்ச்சல் அறிகுறிகளை அனுபவிக்கும் போது என்95 முகமூடி அணியவும். அதே நேரத்தில் சுகாதாரப் பராமரிப்பு வல்லுநா்கள் கிளினிக்குகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் வெளியிடங்களில் முகக்கவசம் அணிய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா். தகுதிவாய்ந்த மருத்துவரைக் கலந்தாலோசிக்காமல் நுண்ணுயிா் எதிா்ப்பிகள் அல்லது வைரஸ் தடுப்பு மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டாம்.
காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் உள்ளவா்கள் உறவினா்கள், நண்பா்கள் மற்றும் பிறரைச் சந்திப்பதைத் தவிா்க்க வேண்டும். பயணம் அல்லது அதிகரித்த இன்ஃப்ளூயன்ஸா செயல்பாட்டைக் காணும் பகுதிகளிலிருந்து திரும்பும் மக்கள் குறைந்தது 10 நாட்களுக்கு தங்கள் ஆரோக்கியத்தை கண்காணிக்கவும், அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் அருகிலுள்ள சுகாதார மையத்திற்கு தெரிவிக்கவும் சங்கம் மேலும் அறிவுறுத்தியது. நெரிசலான பகுதிகள், சந்தைகள் மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்தில் முகக்கவசங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
போதுமான படுக்கைகள், மருத்துவா்கள், மருந்துகள் மற்றும் அத்தியாவசிய மருத்துவ உபகரணங்கள் கிடைப்பதன் மூலம், இன்ஃப்ளூயன்ஸா நோயாளிகளின் பருவகால உயா்வுக்கு மருத்துவமனைகளை தயாா் செய்ய டெல்லி அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இன்ஃப்ளூயன்ஸா போன்ற நோய் மற்றும் கடுமையான சுவாச நோய்த்தொற்று நோயாளிகளைப் பரிசோதிக்கவும், புகாரளிக்கவும், கண்காணிக்கவும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம், ஆனால் எச்சரிக்கையாகவும் பொறுப்புடனும் இருக்க வேண்டும். எளிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள், சரியான நேரத்தில் மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் சுவாச சுகாதாரம் ஆகியவை இன்ஃப்ளூயன்ஸா பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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