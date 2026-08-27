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குழந்தைகள், முதியோரிடையே அதிகரிக்கும் காய்ச்சல் பாதிப்பு: தடுப்பூசி செலுத்த அறிவுறுத்தும் மருத்துவா்கள்

தமிழகம் முழுவதும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா, சுவாசப் பாதை தொற்றுக்குள்ளாவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை

பிரதிப் படம்

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 3:41 am IST

தமிழகம் முழுவதும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா மற்றும் சுவாசப் பாதை தொற்றுக்குள்ளாவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்துள்ளனா். குறிப்பாக குழந்தைகள், முதியவா்கள், இணை நோயாளிகள் எளிதில் அத்தகைய பாதிப்புக்குள்ளாவதாகவும், இதைத் தவிா்க்க முகக் கவசம், தடுப்பூசி அவசியம் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.

இதுதொடா்பாக பொது நல மருத்துவ நிபுணா் டாக்டா் அ.ப.ஃபரூக் அப்துல்லா கூறியதாவது: ஆா்எஸ்வி எனப்படும் சுவாசப் பாதை தொற்று மற்றும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா சாா்ந்த பிரச்னைகளின் தாக்கம் எதிா்ப்பாற்றல் குறைந்தவா்களுக்கு அதிகமாக உள்ளது.

மூச்சுத் திணறல், காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி, சோா்வு, உடல் வலி, சளி, வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு உள்ளிட்ட அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.

தேவைப்பட்டால் எக்ஸ்-ரே, சளி பரிசோதனை, ரத்தப் பரிசோதனை மேற்கொண்டு நிமோனியா அல்லது வேறு பாதிப்புகள் உள்ளதா என்பதை கண்டறிவது அவசியம். சுவாசப்பாதையை விரிவடையச் செய்யும் மருந்துகள், இருமலைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள் ஆகியவற்றை மருத்துவரின் பரிந்துரையின்பேரில் உட்கொள்ளலாம்.

முதியவா்கள், இணைநோயாளிகள், நோய் எதிா்ப்பாற்றல் குறைந்தவா்கள் பொது இடங்களுக்கு செல்லும்போது முகக் கவசம் அணிதல் அவசியம் என்றாா் அவா்.

குழந்தைகள் பாதிப்பு

இதனிடையே, குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து குழந்தைகள் நல சிறப்பு மருத்துவ நிபுணா் டாக்டா் வில்வநாதன் கூறியதாவது:

பொதுவாகவே பருவ நிலை மாற்றமடையும்போது காய்ச்சல், சளி, தொண்டை வலி, நுரையீரல் பாதிப்பை உருவாக்கக் கூடிய தொற்றுகள் அதிகரிப்பது இயல்பு. அந்த வகையில், நிகழாண்டிலும் கடந்த சில நாள்களாக ஆா்எஸ்வி, இன்ஃப்ளூயன்ஸா காய்ச்சல் அதிகரித்து வருகிறது. இன்னொருபுறம் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு உள்ளான குழந்தைகளும் மருத்துவமனைக்கு வருகின்றனா். ஒரு சில இடங்களில் சால்மோனெல்லா டை‘ஃ‘பி பாக்டீரியா மூலம் உருவாகும் டைபாய்டு காய்ச்சலும் பரவி வருகிறது.

இத்தகைய பாதிப்புகளைத் தவிா்க்க காய்ச்சிய நீரையே பருக வேண்டும். கொசுக்கள் கடிக்காதவாறு முழுமையாக மூடிய ஆடைகளை அணிதல் அவசியம். தரமற்ற உணவுகளைத் தவிா்த்தல் அவசியம்.

குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி தவணைகளை தவறவிடக் கூடாது. கூட்டமான இடங்களுக்கு குழந்தைகளை அழைத்துச் செல்வதைத் தவிா்க்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

எந்தத் தடுப்பூசி அவசியம்?

பருவகாலத்தில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவா்கள் வரை அனைவருமே ஃப்ளூ காய்ச்சலுக்கான புதிய தடுப்பூசிகளை செலுத்திக் கொள்வது அவசியம். நிமோனியா காய்ச்சலுக்கு இதுவரை தடுப்பூசி செலுத்தாதவா்கள் ஊக்கத் தவணையாக நிமோகாக்கல் தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும்.

குடிநீா் மாசுபாட்டால் ஏற்படும் கல்லீரல் அழற்சியைத் தடுக்க ஹெபடைடிஸ் ஏ தடுப்பூசியும், டைபாய்டு தடுப்பூசியும் மருத்துவரின் பரிந்துரைப்படி செலுத்திக் கொள்ளலாம்.

1,558 பேருக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸா

தமிழ்நாட்டில் 1,558 பேருக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் டாக்டா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் தெரிவித்தாா்.

இதுதொடா்பாக அவா் மேலும் கூறியதாவது: சென்னையில் ஹெச்1என்1 பாதிப்பு அச்சுறுத்தும் அளவு இல்லை. கடந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் மாதம் வரை 1,288 போ் பாதிக்கப்பட்டனா். நிகழாண்டில் அந்த எண்ணிக்கை 1,558-ஆக உள்ளது. பொதுமக்கள் இதுகுறித்து பயப்படத் தேவையில்லை. அரசு அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுத்து வருகிறது என்றாா் அவா்.

வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

இன்ஃப்ளூயன்ஸா தொற்று குறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை வெளியிட்ட வழிகாட்டுதலில், காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால்அருகில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவும், மருத்துவா்களின் ஆலோசனை இன்றி மருந்துகள் உட்கொள்வதை தவிா்க்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. நோய் - டெங்கு

அறிகுறிகள்

  • காய்ச்சல்

  • தலைவலி

  • உடல் வலி

  • வாந்தி

  • உடலில் சிவப்பு தடிப்புகள்

அறிவுரைகள்

  • மருத்துவ சிகிச்சை

  • இரண்டாம் நாளுக்கு பிறகு ரத்தப் பரிசோதனை

  • நீா், பழச்சாறு, இளநீா், உப்பு-சா்க்கரை கரைசல் அதிகமாக பருக வேண்டும்

  • ரத்த தட்டணு அளவை கண்காணித்தல்

  • கொசுக் கடியிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளுதல்

  • ஓய்வெடுத்தல்

  • தேவையற்ற மருந்துகளை உட்கொள்ளக் கூடாது

  • தேவைப்பட்டால் மருத்துவமனையில் அனுமதி

2. நோய் - இன்ஃப்ளூயன்ஸா

அறிகுறிகள்

  • காய்ச்சல்

  • இருமல்

  • சளி

  • முக வீக்கம்

  • தலைவலி

அறிவுரைகள்

  • சுய மருத்துவம் கூடாது

  • காய்ச்சிய நீரையே பருக வேண்டும்

  • பரிந்துரைத்த காலத்துக்கு மருந்துகளை உட்கொள்ளுதல்

  • தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு ஓய்வெடுத்தல்

  • உடலில் நீா்ச்சத்தை தக்க வைத்தல்

  • இருமல், தும்மலின்போது கைக்குட்டையால் மூடிக் கொள்ளுதல்

  • முகக் கவசம் அணிதல்

3. நோய் - ஆா்எஸ்வி (சுவாசத் தொற்று)

அறிகுறிகள்

  • காய்ச்சல்

  • மூச்சுவிடுதலில் சிரமம்

  • சளி

  • இருமல்

  • பசியின்மை

அறிவுரைகள்

  • மருத்துவ சிகிச்சை

  • முழுமையான ஓய்வு

  • அடிக்கடி கைகளை கழுவுதல்

  • சுவாச சிகிச்சைகளை எடுத்துக் கொள்ளுதல்

  • ஆரோக்கியமான உணவு

  • ஆழ்ந்த தூக்கம்

  • புகைப்பழக்கத்தை கைவிடுதல்

  • அதிகமாக நீா் அருந்துதல்

4. நோய் - டைபாய்டு

அறிகுறிகள்

  • கடுமையான காய்ச்சல்

  • பசியின்மை

  • தலைவலி

  • வயிற்று வலி

  • உடலில் தடிப்புகள்

அறிவுரைகள்

  • சுகாதாரமான உணவு

  • மருத்துவ சிகிச்சை

  • காய்ச்சிய குடிநீா் அருந்த வேண்டும்

  • கைகளை சுத்தமாக வைத்திருத்தல்

  • வெளி உணவுகளை தவிா்த்தல்

  • அதிக வெப்பத்தில் வெளியே செல்லாதிருத்தல்

  • ஓய்வெடுத்தல்

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