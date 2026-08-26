The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
8 மாதங்களில் 3 படங்கள் மட்டுமே லாபம் ஈட்டியது: ஆர்.கே. செல்வமணி புதிய நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பெருக்கெடுத்த வெள்ளம்! காங்கிரஸ் விமர்சனம் சோழவரம் அருகே ஆளில்லா விமானத்தை இயக்குவதற்கான மையம் அமைக்கப்படும்: சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் கீர்த்தனாஉளுந்தூர்பேட்டையில் பயன்பாட்டில் இல்லாத விமான ஓடுதளத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த நடவடிக்கை: அமைச்சர் கீர்த்தனாவீட்டில் இருந்து பணிபுரிவதை ஊக்குவிப்பதற்காக மைக்ரோ டெக் பார்க்: தொழில் துறை அறிவிப்புராமேஸ்வரத்தில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கத் திட்டம்! ஓசூரில் நிச்சயம் வரும் - அமைச்சர் கீர்த்தனா உறுதிடாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 24 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.46 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு எதிரொலி: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வு!

குழந்தைகள், முதியவா்களுக்கு எச்1என்1 வைரஸ் பரவும் அபாயம் அதிகம்: மருத்துவா்கள் எச்சரிக்கை

எச்1என்1 வைரஸ் பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், குழந்தைகள், முதியவா்கள், கா்ப்பிணிப் பெண்கள், நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவா்கள் கடுமையான நோய்த்தொற்றுக்கு ஆளாக நேரிடும் என்று மருத்துவா்கள், சுகாதார நிபுணா்கள் எச்சரிக்கை

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 4:07 am IST

தேசியத் தலைநகரில் எச்1என்1 வைரஸ் பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதால், குழந்தைகள், முதியவா்கள், கா்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவா்கள் கடுமையான நோய்த்தொற்றுக்கு ஆளாக நேரிடும் என்று மருத்துவா்கள் மற்றும் சுகாதார நிபுணா்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனா்.

தில்லியில் 2,300-க்கும் மேற்பட்ட காய்ச்சல் பதிவாகியுள்ளது. வெள்ளிக்கிழமை வரை 1,777 க்கும் மேற்பட்ட எச்1என்1 பாதிப்புகள் உள்பட வியாழக்கிழமை மட்டும் 114 எச்1என்1 பாதிப்பு பதிவாகியுள்ளதாக சுகாதாரத் துறையின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ‘எச்1என்1 பாதிப்பு அதிகரிப்பு தடுப்பு தடுப்பூசி பயன்பாட்டை மீண்டும் கொண்டு வந்துள்ளது‘ என்று மேடாந்தா மருத்துவமனையின் மூத்த இயக்குநா் டாக்டா் பாரத் கோபால் தெரிவித்துள்ளாா்.

பருவகால காய்ச்சல் தடுப்பூசி, குறிப்பாக அதிக ஆபத்துள்ள நபா்கள் மற்றும் குழந்தைகள் அல்லது வயதான உறுப்பினா்களைக் கொண்ட குடும்பங்கள் குறித்து அதிகமான மக்கள் விசாரித்து வருகின்றனா் என்றாா் அவா்.

சா் கங்கா ராம் மருத்துவமனையின் மருத்துவா் டாக்டா் பிபு ஆனந்த் கூறியதாவது: பன்றிக் காய்ச்சல் சோதனை கிட்டத்தட்ட அனைத்து மருத்துவமனைகள் மற்றும் நோயறிதல் மையங்களில் எளிதில் கிடைக்கிறது. தனியாா் மருத்துவமனைகளில் சோதனை பொதுவாக ரூ 1,500 முதல் ரூ 5,000 வரை செலவாகும்.

அதே நேரத்தில் ஒரு முழு சுவாச பயோஃபயா் பேனல் ரூ 9,000 முதல் ரூ 15,000 வரை செலவாகும். அரசு மருத்துவமனைகளில், செலவு ‘கிட்டத்தட்ட மிகக் குறைவு. மல்டிபிளெக்ஸ் பி. சி. ஆா் சோதனையை தடைசெய்யப்பட்ட ஆய்வகங்களில் மட்டுமே செய்ய முடியும் என்றும், நோயாளியின் அறிகுறிகள், மருத்துவ விளக்கக்காட்சி மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் மருத்துவரின் மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் சோதனை செய்வதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்.

குருகிராம் பராஸ் ஹெல்த், தொற்று நோய் ஆலோசகா் டாக்டா் ஆகாஷ்னீல் பட்டாச்சாா்யா கூறியதாவது: கடந்த வாரத்தில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து முதல் ஆறு வரை அதிகரித்துள்ளது, இது 22-25 சதவீதம் உயா்வாக இருக்கிறது.

காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளுடன் தினமும் எட்டு முதல் 10 நோயாளிகள் மருத்துவமனைக்கு வருகிறாா்கள், அதே நேரத்தில் கடுமையான காய்ச்சல் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு முதல் மூன்று நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை புண், தலைவலி, உடல் வலி, குளிா், சோா்வு, மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் மூக்கு அடைப்பு ஆகியவை பொதுவான அறிகுறிகளாகும். சில நோயாளிகள், குறிப்பாக குழந்தைகள், குமட்டல், வாந்தி அல்லது வயிற்றுப்போக்கு ஆகியவற்றை அனுபவிக்கலாம்.

சிக்கலற்ற இன்ஃப்ளூயன்ஸா உள்ள பெரும்பாலான நோயாளிகளுக்கு வெளிநோயாளா் அடிப்படையில் சிகிச்சையளிக்க முடியும் என்றும் அவா்களுக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதி தேவையில்லை என்றாா் அவா்.

நோயாளிகள் நிமோனியா, சுவாசக் கோளாறுகள், குறைந்த ஆக்ஸிஜன் செறிவு, தொடா்ச்சியான அதிக காய்ச்சல் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள மருத்துவ நிலை மோசமடைவது ஆகியவற்றை உருவாக்கும் போது சோ்க்கை பொதுவாக கருதப்படுகிறது.

நாங்கள் இரண்டு வடிவங்களையும் பாா்க்கிறோம். எச்1என்1 பற்றிய விழிப்புணா்வு அதிகரித்துள்ளதால் பல நோயாளிகள் ஆரம்பத்திலேயே மருத்துவ ஆலோசனையை நாடுகிறாா்கள், சிலா் தொடா்ந்து ஆலோசனையை தாமதப்படுத்தி, அறிகுறிகள் தொடா்ந்து அல்லது கடுமையானதாக இருக்கும்போது மட்டுமே வருகிறாா்கள் என்று டாக்டா் கோபால் கூறினாா்.

அதிக ஆபத்துள்ள நோயாளிகளுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸா நிமோனியா மற்றும் பிற சுவாச சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால், சுய மருந்துகளுக்கு எதிராக, குறிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் நுண்ணுயிா் எதிா்ப்பிகளுடன், தாமதத்திற்கு எதிராக மருத்துவா்கள் எச்சரித்துள்ளனா்.

கடுமையான மூச்சுத் திணறல், தொடா்ச்சியான மாா்பு வலி, 94 சதவீதத்திற்கும் குறைவான ஆக்ஸிஜன் செறிவு, குழப்பம், நீல நிற உதடுகள் அல்லது விரல் நுனிகள் அல்லது ஆரம்பத்தில் குணமடைந்த பிறகு மீண்டும் வரும் காய்ச்சல் ஆகியவற்றை மக்கள் உணா்ந்தால் மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும் என்று அவா்கள் கூறினா்.

கை மற்றும் சுவாச சுகாதாரத்தை பராமரிக்கவும், நெரிசலான இடங்களில் முகக்கவசம் அணியவும், பாதிக்கப்பட்டவா்களுடன் நெருங்கிய தொடா்பைத் தவிா்க்கவும், வீட்டிலேயே இருக்கவும் அல்லது உடல்நிலை சரியில்லாதபோது தனிமைப்படுத்தவும் மருத்துவா்கள் பரிந்துரைத்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நீதிக் கதைகள்! நண்பர்களை காட்டு; உன்னைப் பற்றி சொல்கிறேன்!

நீதிக் கதைகள்! நண்பர்களை காட்டு; உன்னைப் பற்றி சொல்கிறேன்!

புதிய வகை எச்1என்1 காய்ச்சல் வைரஸ் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை; அச்சப்படத் தேவையில்லை: ஐசிஎம்ஆர் விளக்கம்

புதிய வகை எச்1என்1 காய்ச்சல் வைரஸ் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை; அச்சப்படத் தேவையில்லை: ஐசிஎம்ஆர் விளக்கம்

குழந்தைகளுக்கான சமூக ஊடகக் கட்டுப்பாடு: மத்திய அரசின் அதிகார வரம்புக்குட்பட்டது - தில்லி உயா்நீதிமன்றம்

குழந்தைகளுக்கான சமூக ஊடகக் கட்டுப்பாடு: மத்திய அரசின் அதிகார வரம்புக்குட்பட்டது - தில்லி உயா்நீதிமன்றம்

கொடுமை வழக்கில் சிசிடிவி, மருத்துவ ஆதாரங்கள் இல்லாதது ஒருவரை விடுவிக்கப் போதுமான காரணம் இல்லை: தில்லி நீதிமன்றம்

கொடுமை வழக்கில் சிசிடிவி, மருத்துவ ஆதாரங்கள் இல்லாதது ஒருவரை விடுவிக்கப் போதுமான காரணம் இல்லை: தில்லி நீதிமன்றம்

விடியோக்கள்

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!

வாண வேடிக்கை படத்தின் புரோமோ வெளியீடு!

டாப்ஸியின் காந்தாரி பட டிரைலர்!

டாப்ஸியின் காந்தாரி பட டிரைலர்!