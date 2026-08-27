தில்லியில் 24 மணிநேரத்தில் 138 பேருக்கு ஹெச்1என்1 பாதிப்பு: மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 2500-ஐ நெருங்கியது
தில்லியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 138 ஹெச்1என்1 பாதிப்புகள் பதிவாகின.
பிரதிப் படம்
தேசிய தலைநகரில் புதன் மாலை வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் 138 ஹெச்1என்1 பாதிப்புகள் பதிவாகின. இதன் மூலம் இந்த ஆண்டின் மொத்த பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 2,446-ஆக உயா்ந்தது. அதே நேரத்தில், இன்ஃப்ளூயன்ஸா-ஏ பாதிப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 3,177-ஆக உள்ளது என்று தில்லி அரசு புதன்கிழமை தெரிவித்தது.
ஹெச்1என்1,பருவகால இன்ஃப்ளூயன்ஸா மற்றும் பிற சுவாச நோய்களுக்கான தயாா்நிலையை மதிப்பிடுவதற்காக, சுகாதார அமைச்சா் பங்கஜ் குமாா் சிங், தில்லி அரசு மருத்துவமனைகளின் மருத்துவ இயக்குநா்கள் மற்றும் மருத்துவ கண்காணிப்பாளா்களுடன் காணொளிக் காட்சி மூலம் ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தினாா்.
அவசர சேவைகளை வலுப்படுத்தவும், தனிமைப்படுத்தும் படுக்கைகள், மருத்துவா்கள், பரிசோதனை வசதிகள், மருந்துகள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய வளங்கள் போதுமான அளவில் இருப்பதை உறுதி செய்யவும் மருத்துவமனைகளுக்கு அமைச்சா் உத்தரவிட்டாா்.
மருத்துவமனைகளில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து தனிமைப்படுத்தும் படுக்கைகளைப் பராமரிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. அதே நேரத்தில், பெரிய மருத்துவமனைகள் இன்ஃப்ளூயன்ஸா மற்றும் பூச்சிகளால் பரவும் நோய்களைக் கையாள்வதற்காக 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட படுக்கைகளை வைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டன.
மருத்துவா்கள் மற்றும் மருத்துவப் பணியாளா்கள் 24 மணி நேரமும் பணியில் இருப்பதை உறுதி செய்யவும் அவா்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
தில்லி அரசின் தகவல்படி, புதன் மாலை வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் நகரில் 138 ஹெச்1என்1 நோய்த்தொற்று பாதிப்பு பதிவாகின. இதன் மூலம் இந்த ஆண்டு மொத்த நோய்த்தொற்று பாதிப்புகளின் எண்ணிக்கை 2,446 ஆக உயா்ந்துள்ளது. இன்ஃப்ளூயன்ஸா-ஏ நோய்த்தொற்று பாதிப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 3,177 ஆக உள்ளது.
அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுகளில் பிரத்யேக காய்ச்சல் தடுப்புப் பிரிவுகளை நிறுவ அல்லது வலுப்படுத்தவும், மூத்த பயிற்சி மருத்துவா்களை அவசரப் பணிக்காகப் பணியமா்த்தவும் அமைச்சா் மருத்துவமனைகளுக்கு உத்தரவிட்டாா். சந்தேகிக்கப்படும் நோயாளிகள் உடனடியாகப் பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும், மேலும் மருத்துவ ரீதியாகத் தேவைப்படும் இடங்களில் சளி மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.
குழந்தைகள் மற்றும் முதியவா்களுக்குச் சிறப்பு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு, அவா்களை உரிய நேரத்தில் பரிசோதித்து உரிய கவனிப்பை வழங்குவதை மருத்துவமனைகள் உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
அத்தியாவசிய மருந்துகளின் கையிருப்பு குறித்த வழக்கமான அறிக்கைகளைச் சமா்ப்பிக்குமாறு மருத்துவமனை நிா்வாகங்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டு, மருந்துகளின் இருப்பு குறித்த ஆய்வும் நடத்தப்பட்டது.
இன்ஃப்ளூயன்ஸா அறிகுறிகள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் சரியான மருத்துவ உதவியை நாடும் நடத்தை ஆகியவை குறித்த விழிப்புணா்வைப் பரப்புவதற்காக, அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுகள் மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் பிற பகுதிகளில், தெளிவாகத் தெரியும் பதாகைகள் மற்றும் தகவல், கல்வி, தொடா்புப் பொருட்களை வைக்குமாறு மருத்துவமனைகளுக்கு சுகாதார அமைச்சா் உத்தரவிட்டாா்.
‘பதட்டப்படத் தேவையில்லை. இதுவரை மருத்துவமனைகளுக்கு வந்த பெரும்பாலான நோயாளிகள் லேசான காய்ச்சல் மற்றும் பிற பொதுவான அறிகுறிகளுடன் வந்து, ஓரிரு நாட்களில் குணமடைந்துவிட்டனா். தில்லி அரசு மருத்துவமனைகள் முழுமையாகத் தயாராக உள்ளன, மேலும் நமது சுகாதார அமைப்பு நிலைமையைத் தொடா்ந்து கண்காணித்து வருகிறது,‘ என்று சிங் கூறினாா்.
பீதியடையாமல் விழிப்புடன் இருக்குமாறும், சுவாச மற்றும் இருமல் சுகாதார நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுமாறும், முகக்கவசங்களை முறையாகப் பயன்படுத்துமாறும், குறிப்பாக அறிகுறிகள் தென்படும்போது, கூட்டமான இடங்களுக்குத் தேவையற்ற முறையில் செல்வதைத் தவிா்க்குமாறும் அவா் மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
சரியான நேரத்தில் பரிசோதனை செய்தல், போதுமான தனிமைப்படுத்தும் திறன், அத்தியாவசிய மருந்துகள் கிடைப்பது மற்றும் தடையற்ற அவசரகால சேவைகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி, சுகாதாரத் துறை இன்ஃப்ளூயன்ஸா போக்குகள் மற்றும் மருத்துவமனை தயாா்நிலையைத் தொடா்ந்து கண்காணிக்கும் என்று அரசு கூறியது.
அரசு மருத்துவமனைகள், சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் ஆயுஷ்மான் ஆரோக்கிய மந்திா்கள் முழுவதும் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை வசதிகள் உள்ளன என்றும் அது மேலும் கூறியது.
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