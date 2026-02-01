2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக ஒன்றுமில்லை என்று திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினா் திருச்சி சிவா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
நாடாளுமன்றத்தில் நிதி அமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தாா். இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் பேசியதாவது: சொல்லிக்கொள்ளும்படியாக ஒன்றுமில்லைமில்லை. மேக் இன் இந்தியா இன் திட்டங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் வலுப்படுத்தக்கூடிய எந்த வேலையும் இவா்கள் செய்யவில்லை மாறாக அனைத்தையும் தனியாா் வசம் கொடுக்கும் வேலைகளை தான் அவா்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறாா்கள். நாட்டின் ஜிடிபி யில் 30 சதவீதம் கொடுக்கக்கூடிய சிறு குரு நடுத்தர தொழில் துறைக்கு வெறும் ரூ.10 ஆயிரம் கோடி தான் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பீகாா் உத்திர பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களுக்கு எல்லை மீறி நிதி கொடுக்கிறாா்கள் எங்களுக்கு அவ்வளவு கூட வேண்டாம். தமிழகத்துக்கு தர வேண்டியது கொடுத்தாலே போதும் என்றாா் அவா்.
திமுக மக்களவை உறுப்பினா் கனிமொழி : தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் யாருக்கும் எந்த திட்டங்களும் இல்லாத ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு பட்ஜெட்டாக இருக்கிறது. எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் விவசாயத்தை பற்றி அதிகம் பேசாத பட்ஜெட்டாக இருக்கிறது. ஏற்கெனவே தமிழ்நாட்டுக்கு ஜல்ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தில் நிதி வர வேண்டி இருக்கிறது, மேலும் அதிகப்படுத்தி தர வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டோம். ஆனால் அதனையும் இப்போது குறைத்திருக்கிறாா்கள். தமிழ்நாட்டுக்கு எந்தி நிதியையும் தராமல் நம்முடைய கனிம வளங்களை சுரண்டுவதற்காக திட்டம் தீட்டக் கூடிய பட்ஜெட்ாக இருக்கிறது. நம்முடைய அடிப்படை வளங்களை சுரண்டக் கூடிய பட்ஜெட்டாகவே இதனை பாா்க்க முடியும். தமிழக மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்டிருக்கும் அநீதிக்கு சட்டப்பேரவை தோ்தலில் பாஜகவுக்கு நிச்சயமாக வாக்களிக்கமாட்டாா்கள் என்றாா் அவா்.
காங்கிரஸ் கடலூா் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா், விஷ்ணு பிரசாத்: தமிழகத்தில் தோ்தல் வரப்போகிறது என்பதால் கடந்த முறை பாதுகாப்பு தளவாட வளாகம் கொடுத்தது போல் ஏதாவது இருக்கும் என எதிா்பாா்த்தோம். ஆனால் இந்த பட்ஜெட் தமிழகத்தை முழுவதுமாக மறந்த பட்ஜெட்டாக இருக்கிறது. நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமனும், பிரதமா் நரேந்திர மோடியும் தமிழக மக்களுக்கு இந்த தோ்தலில் பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும். மொத்தத்தில் இந்த பட்ஜெட்டில் வேலைவாய்ப்பு இல்லை, விலை வாசியை கட்டுப்படுத்தவில்லை, தமிழகத்தை வஞ்சிக்கின்ற பட்ஜெட், எதற்கும் பிரயோஜனப்படாத பட்ஜெட். அதனால்தான் பங்குச் சந்தையும் இன்று சரிவை கண்டது என்றாா் அவா்.
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மதுரை தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் சு. வெங்கடேசன்: தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் ஒரு பட்ஜெட் , தமிழ்நாட்டிற்கான எந்த திட்டமும் அறிவிக்கப்படவில்லை. அரிய வகை கனிமங்களை மாநில வசம் இருந்த நிலையில் அதன் மத்திய அரசுக்கு மாற்றி தற்போது அதனை சூறையாடுவதற்கு தனி வழித்தடம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளனா். இது முழுமையாக வளங்களை திருடுவதற்கான அறிவிப்பாக தான் பாா்க்கிறோம். ஆயுா்வேத மருத்துவத்திற்கு திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பின் சித்த மருத்துவத்திற்கு எந்த திட்டமும் இல்லை. மதுரை கோவை மெட்ரோ ரயில் அதேபோல வந்து திட்டங்கள் தொடா்பான எந்த எதுவம் இல்லை. எந்த திட்டங்களாக இருந்தாலும் தமிழ்நாடு வசிக்கப்படுகிறது எனவே வரக்கூடிய சட்டப்பேரவை தோ்தலில் தமிழ்நாடு மக்கள் சரியான பாடம் புகட்டுவாா்கள் என்றாா் அவா்.
தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினா், ஜி.கே.வாசன்: தமிழகத்திற்கு பட்ஜெட்டில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள் - அரிய வகை கனிமங்கள் எடுப்பதற்கான வழித்தடம், சென்னை – பெங்களூரு - ஹைதராபாத் இடையே அதிவேக ரயில் வழித்தடம், பொதிகை மலையில் மலையேற்ற சுற்றுலா வழித்தடம், பழவேற்காட்டில் உலகத்தரத்தில் பறவைகள் காட்சி மையம் ஆகியவை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும், தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கும் பேருதவியாக இருக்கும்.