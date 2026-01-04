தில்லி சட்டப்பேரவை குளிா்காலக் கூட்டத்தொடா் இன்று தொடக்கம்: மாசுபாடு குறித்து சூடான விவாதங்கள் நடைபெற வாய்ப்பு!
தில்லி சட்டப்பேரவையின் நான்கு நாள் குளிா்காலக் கூட்டத்தொடா் திங்கள்கிழமை (ஜனவரி 5) தொடங்குகிறது. இக்கூட்டத் தொடரில் மாசுபாடு குறித்து சூடான விவாதங்களும், அரசால் தாக்கல் செய்யப்படும் மூன்று சிஏஜி அறிக்கைகளும் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.
காற்று மாசுபாட்டின் நீண்டகால பிரச்னைக்கான மூல காரணங்களைப் பற்றி விவாதிப்பது மற்றும் கடந்த கால நடவடிக்கைகளை மதிப்பிடுவதுடன், ரேகா குப்தா நிா்வாகம் மூன்று சிஏஜி அறிக்கைகளை தாக்கல் செய்யும்.
அவை, அரவிந்த் கேஜரிவால் முதல்வராக இருந்தபோது ஆடம்பரமாக புதுப்பிக்கப்பட்ட பங்களா, தில்லி ஜல் போா்டின் செயல்பாடு மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆட்சியின் போது தில்லி அரசு நடத்தும் பல்கலைக்கழகங்கள் நடந்த மோசடிகள் ஆகியவை பற்றிய அறிக்கைகள் ஆகும்.
கடந்த ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பிரசாரத்தின் போது பாஜக இந்த பங்களாவை ‘சீஷ் மஹால்‘ என்று அழைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
திங்கள்கிழமை காலை 11 மணிக்கு துணை நிலை ஆளுநா் வி.கே. சக்சேனாவின் உரையுடன் கூட்டத்தொடா் தொடங்கும்.
தில்லி சட்டப்பேரவைத் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தா ஒரு அறிக்கையில், ‘தில்லி சட்டப்பேரவையின் குளிா்கால கூட்டத்தொடா் ஒழுங்கான விவாதம், வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்பான சட்டப்பேரவை நடத்தை ஆகியவற்றின் கொள்கைகளை பிரதிபலிக்கும்‘ என்று கூறினாா்.
மேலும், சபையின் சுமூகமான செயல்பாட்டிற்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட தில்லி சட்டப்பேரவை செயலகம் மற்றும் பொதுப்பணித் துறையின் மூத்த அதிகாரிகளுடன் கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகளை விஜேந்தா் குப்தா மதிப்பாய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின் போது, சட்டப்பேரவையின் தயாா்நிலை, உறுப்பினா்களுக்கான இருக்கை மற்றும் மேசை ஏற்பாடுகள், டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சட்டப்பேரவையில் வணிகத்தை சுமூகமாக நடத்துவதற்கு அவசியமான அதனுடன் தொடா்புடைய வசதிகளை அவா் மதிப்பாய்வு செய்தாா்.
கவனமாக திட்டமிடல் மற்றும் துறைகளுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பின் முக்கியத்துவத்தை விஜேந்தா் குப்தா வலியுறுத்தினாா்.