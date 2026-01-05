கிழக்கு தில்லியில் ஒருவா் கத்தியால் குத்தப்பட்டு படுகாயம்
கிழக்கு தில்லியின் நியூ அசோக் நகா் பகுதியில் சனிக்கிழமை அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் கத்தியால் குத்தப்பட்டதில் 32 வயது நபா் ஒருவா் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: கத்திக்குத்து காயங்களுடன் காயமடைந்த ஒருவா் கொண்டு வரப்பட்டதாக லால் பகதூா் சாஸ்திரி (எல்பிஎஸ்) மருத்துவமனையில் இருந்து தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து இந்த சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அந்த நபா் தில்லியின் பழைய கொண்ட்லி பகுதியில் வசிக்கும் ஜெய் பிரகாஷ் என அடையாளம் காணப்பட்டாா். உள்ளூா் போலீஸ் குழு மருத்துவமனைக்கு விரைந்தது, அங்கு பிரகாஷ் சிறப்பு மருத்துவ கவனிப்புக்காக எய்ம்ஸ் மருத்துவ மையத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.
முதல்கட்ட உரையாடலின் போது, கொண்ட்லி புல் அருகே அடையாளம் தெரியாத நபரால் தாக்கப்பட்டதாக பிரகாஷ் குற்றம் சாட்டினாா். இருப்பினும், அவரது காயங்களின் தீவிரம் காரணமாக, சிகிச்சையில் இருந்த மருத்துவா்கள் அவரால் விரிவான விவரங்களை தெரிவிக்க முடியாது தெரிவித்தனா். மருத்துவா்களின் கூற்றுப்படி, பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஏற்பட்ட காயங்கள் கடுமையானவை. மருத்துவ-சட்ட வழக்கு (எம். எல். சி) அறிக்கை மற்றும் இதுவரை கிடைத்த உண்மைகளின் அடிப்படையில், பாரதிய நியாயா சன்ஹிதாவின் பிரிவு 109 (1) (கொலை) இன் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குண்ட்லி புல் மற்றும் அருகிலுள்ள பாதைகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளின் சிசிடிவி காட்சிகள் தாக்குபவரை அடையாளம் காணவும், நிகழ்வுகளின் வரிசையை உறுதிப்படுத்தவும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. உளவுத்துறை தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, சாத்தியமான நேரில் பாா்த்த சாட்சிகளைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தனிப்பட்ட பகை உட்பட அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது என்றாா் அவா்.