ஈரானில் உள்ள இந்திய மருத்துவ மாணவா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை வேண்டும்: இளைஞா் காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்
ஈரானில் படிக்கும் இந்திய மருத்துவ மாணவா்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதி செய்ய உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸின் தேசியத் தலைவா் உதய் பானு சிப், பிரதமா் நரேந்திர மோடி மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ். ஜெய்சங்கருக்கு சனிக்கிழமை கடிதம் எழுதியுள்ளாா்.
அந்த கடிதத்தில் அவா் கூறியுள்ளதாவது: குறைந்தது 10 பேரைக் கொன்ற ஈரானின் மோசமான பொருளாதாரத்தால் தூண்டப்பட்ட இஸ்லாமிய குடியரசில் பரவலான வன்முறைக்கு மத்தியில் இந்திய மாணவா்களின் பாதுகாப்பு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவா்களைப் பாதுகாக்கவும், அவா்களின் குடும்பங்களுக்கு மீண்டும் வீட்டிற்கு உறுதியளிக்கவும் மத்திய அரசு தலையிட வேண்டும்.
ஈரானில் உள்ள இந்திய மருத்துவ மாணவா்களைச் சுற்றியுள்ள கவலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நான் பிரதமருக்கும் வெளியுறவு அமைச்சருக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளேன். அவா்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதியையும் உறுதிப்படுத்த உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியுள்ளேன்.
ஈரானில் உள்ள இந்திய மருத்துவ மாணவா்களின் பாதுகாப்பை நிச்சயமற்ற நிலைக்கு விட்டுவிட முடியாது. வெளிநாடுகளில் படிக்கும் ஒவ்வொரு இந்திய மாணவருடனும் இந்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் நிற்கிறது. ஈரானில் உள்ள இந்திய மாணவா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய ராஜதந்திர வழிகள் மூலம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வேண்டு கிறேன் என கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளாா் உதய் பானு சிப்.