முதிய தம்பதியினரை கொன்ற வழக்கில் ராஜஸ்தானைச் சோ்ந்த பராமரிப்பாளா் கைது
நமது நிருபா்
கிழக்கு தில்லியின் ஷாஹ்தாராவில் ஒரு வயதான தம்பதியினரை கொடூரமாக கொலை செய்து, அவா்களின் நகைகளை கொள்ளையடித்த வழக்கில் ராஜஸ்தானை சோ்ந்த முன்னாள் பராமரிப்பாளரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து தில்லி காவல்துறையின் இணை ஆணையா் (மத்திய பகுதி) மதுா் வா்மா புதன்கிழமை கூறியதாவது: இந்த வழக்கு ஆரம்பத்தில் ஒரு சரியான, சான்றுகள் இல்லாத குற்றமாகத் தோன்றியது. இந்தச் சம்பவம் ஜனவரி 3-4 ஆம் தேதிக்கான இடைப்பட்ட இரவில் நடந்தது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட நங்லோயில் வசிக்கும் அசோக் குமாா் சென் (32) செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா். உயிரிழந்தவா்கள் வீரேந்திர குமாா் பன்சால் (71) மற்றும் அவரது மனைவி பா்வேஷ் பன்சால் (65) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா்.
ஜனவரி 4- ஆம் தேதி அதிகாலை 12.30 மணியளவில் இந்த வழக்கு வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அவரது பெற்றோா் தங்கள் வீட்டில் மயக்கமடைந்து இறந்து விட்டதாக பி.சி.ஆா். அழைப்பு வந்தது. ஒரு போலீஸ் குழு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது. அங்கு பா்வேஷ் பன்சால் வெளிப்புற வாயிலுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு அறையில் படுக்கையில் மயக்கமடைந்து கிடப்பதைக் கண்டனா். மற்றொரு அறையில், வீரேந்திர குமாா் பன்சால் ஒரு படுக்கையில் படுத்திருப்பது தெரிந்தது. அவரது வாய் மற்றும் மூக்கில் இருந்து ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது. இரு கண்களிலும் காணக்கூடிய காயங்கள் மற்றும் அவரது தலையில் ஆணி காயம் இருந்தன.
இருவரும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா். அங்கு அவா்கள் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா். இரட்டைக் கொலையின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, பல போலீஸ் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன. குற்றம் நடந்த இடம் உன்னதமான திட்டமிடலை பரிந்துரைத்தது. குற்றவாளி தனது உடலை முழுவதுமாக மூடி, கையுறைகளை அணிந்திருந்தாா். மேலும் உடல் அல்லது தடயவியல் சான்றுகள் எதுவும் எஞ்சியிருக்கவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. சிசிடிவி காட்சிகள் ஒரு நபா் உடல் முழுவதும் மூடியபடி கொலை நடந்த கட்டிடத்திற்குள் நுழைவதையும் வெளியேறுவதையும் காட்டியது. இதனால் அடையாளம் காண்பது கடினமானது.
இந்த போலீஸ் குழு பல சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை சரிபாா்த்தது. மேலும் உறவினா்கள், அக்கம்பக்கத்தினா் மற்றும் இறந்தவருடன் நேரடி அல்லது மறைமுக தொடா்பு கொண்ட அனைத்து நபா்களும் நீண்ட நேரம் விசாரிக்கப்பட்டனா். போலீஸ் குழுக்கள் 50-க்கும் மேற்பட்ட கைப்பேசி எண்களின் அழைப்பு விவர பதிவுகளை பகுப்பாய்வு செய்தன. இதேபோன்ற செயல்பாட்டு முறைகளைக் கொண்ட 300- க்கும் மேற்பட்ட குற்றவாளிகளின் ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தன.
விசாரணையின் போது, உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்த வயதான தம்பதியினா் கடந்த காலத்தில் பராமரிப்பாளா்களை வேலைக்கு அமா்த்தியிருப்பதை குழு அறிந்தது. சுமாா் இரண்டு மாதங்கள் பணியாற்றிய ஒரு பராமரிப்பாளா், விரிவாக விசாரிக்கப்பட்டாா். ஆனால், அவருக்கு எதிராக எந்த ஆதாரமும் கிடைக்கவில்லை. பின்னா் கவனம் இரண்டாவது பராமரிப்பாளரிடம் மாறியது. அவரும் முன்பு வீட்டில் பணிபுரிந்தாா்.
போலீஸாா் அவரைத் தொடா்பு கொள்ள முயன்றபோது, அவா் கத்து ஷியாம் கோயிலுக்கு யாத்திரை சென்ாகவும், அவா் கைப்பேசி எடுத்துச் செல்லவில்லை என்றும் அவரது மனைவி அவா்களிடம் கூறினாா். இந்த விளக்கம் சந்தேகத்திற்குரியதாக இருப்பதைக் கண்டு, ஒரு குழு நாங்லோயியில் உள்ள பராமரிப்பாளரின் இல்லத்திற்குச் சென்றது.
அவரது புகைப்படம் பெறப்பட்டு, அப்பகுதியில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகளில் காணப்படும் சந்தேக நபரின் உருவாக்கம் மற்றும் இயக்க முறையுடன் ஒப்பிடப்பட்டது. உடல் ரீதியான ஒற்றுமைகள் அவா்களின் சந்தேகத்தை வலுப்படுத்தியது. விசாரணையில், பராமரிப்பாளா் சமீபத்தில் ராஜஸ்தானின் சிகரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு உறவினரின் கைப்பேசியை பயன்படுத்தி தனது மனைவியைத் தொடா்பு கொண்டது தெரியவந்தது.
தில்லி காவல்துறை அதிகாரிகளின் கூட்டுக் குழு உடனடியாக சிகாரில் உள்ள தாபிப்லியா கிராமத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு அவரைக் கைது செய்தது. தொடா்ச்சியான விசாரணைக்குப் பிறகு, சென் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரது முயற்சியில், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட தங்க நகைகள்-ஒரு தங்கச் சங்கிலி, ஒரு மங்கள சூத்திரம், இரண்டு தங்க வளையல்கள், ஒரு மோதிரம் மற்றும் ஒரு சங்கிலி லாக்கெட் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. விசாரணையின் போது, விரைவாக பணம் சம்பாதிப்பதற்காக, குடும்பத்துடன் தனக்கு இருந்த பழக்கத்தைப் பயன்படுத்தி, தம்பதியினரைக் கொள்ளையடிக்கத் திட்டமிட்டதாக சென் கூறினாா்.
சந்தேகத்தைத் தவிா்ப்பதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் சம்பவத்திற்கு சில நாள்களுக்கு முன்பு தனது இல்லத்தை மாற்றினாா். எந்தவொரு தொழில்நுட்ப தடத்தையும் விட்டுச் செல்வதைத் தவிா்ப்பதற்காக அவா் வேண்டுமென்றே தனது கைப்பேசியை வீட்டிலேயே விட்டுவிட்டாா்.
தம்பதியரின் மகன் எப்போதும் வீட்டில் இல்லை என்பதையும் அவா் அறிந்திருந்தாா். அவா் இல்லாததை சாதகமாகப் பயன்படுத்தி, அவா் குற்றத்தைச் செய்து, ராஜஸ்தானில் உள்ள தனது மனைவியின் உறவினரின் வீட்டுக்குச் தப்பிச் சென்றாா். சம்பவங்களின் வரிசையை மறுகட்டமைக்கவும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு ஏதேனும் கூட்டாளிகள் அல்லது ஆதரவு இருந்ததா என்பதை ஆராயவும் மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அவா்.