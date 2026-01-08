குளிரில் உறைந்தது தில்லி: இந்த ஆண்டின் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை பதிவு
வியாழக்கிழமை காலை தேசியத் தலைநகா் தில்லியில் கடும் குளிா் நிலவியது, தில்லியில் இந்த ஆண்டின் மிகக் குறைந்த குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாகவும், இப்பருவத்தில் மூன்றாவது மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையான 5.8 டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் தரவுகள் தெரிவித்தன.
நகரின் பிரதான வானிலை ஆய்வு நிலையமான சஃப்தா்ஜங்கில் வெப்பநிலை 5.8 டிகிரி செல்சியஸாகக் குறைந்தது, இது பருவகால இயல்பை விட 1.1 டிகிரி குறைவாகும், இது இந்த குளிா்காலத்தின் மூன்றாவது மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையாகும்.
மற்ற கண்காணிப்பு நிலையங்களில், பாலம் குறைந்தபட்சமாக 4.8 டிகிரி செல்சியஸைப் பதிவு செய்தது, இது இயல்பை விட 1.7 டிகிரி குறைவாகும், இது இந்த ஆண்டு தில்லியில் பதிவான மிகக் குளிரான காலைகளில் ஒன்றாகும்.
லோதி சாலையில் குறைந்தபட்சம் 6.1 டிகிரி செல்சியஸும், ரிட்ஜ் மற்றும் அயாநகா் இரண்டும் 5.8 டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவானதாக ஐஎம்டி தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
காலை 8:30 மணிக்கு முடிவடைந்த 24 மணி நேரத்தில் நகரில் மழைப்பொழிவு எதுவும் பதிவாகவில்லை.
கடந்த டிசம்பா் 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் பருவத்தின் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலை பதிவானது, அப்போது வெப்பநிலை 5.6 டிகிரி செல்சியஸாகக் குறைந்தது.
டிசம்பா் 1 ஆம் தேதி, குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 5.7 டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தது, புதன்கிழமை குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 5.8 டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தது, இது இந்த குளிா்காலத்தில் இதுவரை பதிவான மூன்றாவது மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையாகும்.
ஜனவரி 6 ஆம் தேதி தில்லி ஆண்டின் முதல் குளிரான நாளைப் பதிவு செய்தது, அதிகபட்ச வெப்பநிலை பருவத்தின் சராசரியை விட 3.3 டிகிரி குறைவாக 15.7 டிகிரி செல்சியஸாகவும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 0.7 டிகிரி குறைவாக 7.6 டிகிரி செல்சியஸாகவும் சரிந்தது.
புதன்கிழமை தலைநகரில் குளிரான பகல் சூழ்நிலைகள் தொடா்ந்து இருந்தன, அதிகபட்ச வெப்பநிலை 16.7 டிகிரி செல்சியஸ், இயல்பை விட 2.3 டிகிரி குறைவாகவும், குறைந்தபட்சம் 8.6 டிகிரி செல்சியஸ், 1.7 டிகிரி பருவ சராசரியை விடவும் குறைவாக பதிவாகியது.
வியாழக்கிழமையும் குளிரான பகல் நிலைகள் நீடிக்கக்கூடும் என்றும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை 15 டிகிரி செல்சியஸாகக் குறைய வாய்ப்புள்ளது என்றும் ஐஎம்டி இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்தது.
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 10 டிகிரி செல்சியஸுக்குக் கீழே குறையும் போதும், அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை விட 4.5 முதல் 6.4 டிகிரி வரை குறையும் போதும் குளிரான பகல் நிலைகள் அறிவிக்கப்படும் என்று ஐஎம்டி தெரிவித்தது.