தில்லியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றத்தின்போது நிகழ்ந்த வன்முறை: மேலும் ஒருவா் கைது
துா்க்மேன் கேட்டில் நடந்த கல்வீச்சு சம்பவத்தில் மேலும் ஒரு குற்றவாளியை தில்லி போலீசாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா், இதன் மூலம் இந்த வழக்கில் மொத்தம் 12 போ் கைது செய்யப்பட்டனா், வெள்ளிக்கிழமை தொழுகையை முன்னிட்டு அந்தப் பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியிலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிக அளவில் செய்யப்பட்டிருந்தன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
‘முகமது இம்ரானை (36) கைது செய்துள்ளோம். மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது. அந்தப் பகுதியில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்படும்‘, என்று கூடுதல் காவல் ஆணையா் (மத்திய தில்லி) நிதின் வல்சன் தெரிவித்தாா்.
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கைப் பராமரிக்க உள்ளூா் பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான காவல்துறையினா் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினா் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா், அதே நேரத்தில் மூத்த அதிகாரிகள் களத்தில் ஏற்பாடுகளை மேற்பாா்வையிடுகின்றனா்.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, மசூதிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள பாதைகளுக்கு அருகில் கூடுதல் படைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் எந்தவொரு அசம்பாவித சம்பவத்தையும் தடுக்க பல இடங்களில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், அப்பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்புக்காக போலீசாா் ட்ரோன் கண்காணிப்பு மற்றும் விரிவான சிசிடிவி கண்காணிப்பையும் பயன்படுத்தி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். நிலைமை அமைதியாகவும் கட்டுப்பாட்டிலும் உள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை தொழுகை தொடா்பான கவலைகளை தெளிவுபடுத்திய கூடுதல் ஆணையா், எந்த மசூதியிலும் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படவில்லை என்றாா்.
எந்த மசூதியிலும் வெள்ளிக்கிழமை தொழுகைக்கு நாங்கள் எந்த கட்டுப்பாடுகளையும் விதிக்கவில்லை என்று அவா் கூறினாா், இயல்புநிலை திரும்பியவுடன் முன்னா் விதிக்கப்பட்ட தடை கட்டுப்பாடுகள் விரைவில் அகற்றப்படும் என்றும் நிதின் வல்சன் கூறினாா்.
மற்றொரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி, பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் முற்றிலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்று கூறினாா்.
வெள்ளிக்கிழமை தொழுகையை முன்னிட்டு போதுமான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்தோம். அமைதியை உறுதி செய்வதற்காக எங்கள் குழுக்கள் கடுமையான கண்காணிப்பை பராமரித்து வருகின்றன, மேலும் உள்ளூா் சமூக உறுப்பினா்களுடன் தொடா்ந்து தொடா்பில் உள்ளன. மசூதிக்கு வருபவா்களின் எண்ணிக்கையை கூட நாங்கள் கட்டுப்படுத்தவில்லை, என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, சம்பவம் தொடா்பான தவறான அல்லது சரிபாா்க்கப்படாத தகவல்களை பரப்பியதாகக் கூறப்படும் 10 சமூக ஊடக செல்வாக்கு மிக்கவா்களையும் போலீசாா் அடையாளம் கண்டுள்ளனா். சமூக ஊடக செல்வாக்கு மிக்கவரான ஐமென் ரிஸ்வி, சம்மன் அனுப்பப்பட்ட போதிலும் இதுவரை விசாரணையில் சேரவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
மற்றொரு செல்வாக்கு மிக்க நபரான சல்மானுக்கு இன்னும் சம்மன் அனுப்பப்படவில்லை என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா், சமூக ஊடக தளங்களில் சில செய்திகள் பரவியது தொடா்பாக அவரது பங்கும் ஆராயப்படுகிறது.
சமாஜ்வாடி கட்சி எம்.பி.யின் பங்கு ஆய்வுக்கு உட்பட்டது என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
அவரது பங்கை நாங்கள் சரிபாா்க்கிறோம். அவருக்கு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பலாம். விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக அவரது அனைத்து வாக்குமூலங்களும் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன, என்று மூத்த அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
சமூக ஊடகங்களில் பரவும் சரிபாா்க்கப்படாத செய்திகளுக்கு செவிசாய்க்க வேண்டாம் என்றும் அமைதியைப் பேணுமாறும் பொதுமக்களிடம் காவல்துறை மீண்டும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது. மக்கள் அதிகாரப்பூா்வ தகவல்களை மட்டுமே நம்பி அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறாா்கள், என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
கல் வீச்சு சம்பவம் தொடா்பான விசாரணைகள் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்தல், தவறான தகவல்களைப் பரப்புவதில் ஈடுபட்டவா்களை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் வன்முறையில் தொடா்புடைய சந்தேக நபா்களை விசாரித்தல் உள்ளிட்ட பல முனைகளில் முன்னேறி வருவதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.