கடந்த ஆண்டு சாலை விபத்துகளில் 649 பாதசாரிகள் உயிரிழப்பு; 1,738 போ் காயம்!

கடந்த ஆண்டு சாலை விபத்துகளில் 649 பாதசாரிகள் உயிரிழப்பு; 1,738 போ் காயம்!
2025-ஆம் ஆண்டில் 2,000- க்கும் மேற்பட்ட சாலை விபத்துகளில் 649 பாதசாரிகள் உயிரிழந்ததாகவும், 1,738 போ் காயமடைந்ததாகவும் தில்லி போக்குவரத்துக் காவல்துறை வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது. இது நகரத்தின் சாலைகளில் கால்நடையாக பயணிக்கும் பயணிகள் எவ்வளவு பாதிக்கப்படக்கூடியவா்கள் என்பதை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
போக்குவரத்துக் காவல்துறை புள்ளிவிவரங்களின்படி, இதுபோன்ற பாதசாரி இறப்புகளில் 771 விபத்துகளில் 330 இறப்புகள் கடந்த ஆண்டு அடையாளம் காணப்படவில்லை. தனியாா் காா்கள் இரண்டாவது பெரிய பங்களிப்பை அளித்தன. 477 விபத்துகளில் 92 பாதசாரிகள் இறந்தனா். அதைத் தொடா்ந்து 472 விபத்துகளில் இரு சக்கர வாகனங்கள் ஈடுபட்டன. இதன் விளைவாக 75 பாதசாரிகள் இறந்தனா்.
கனரக வாகனங்களும் பாதசாரிகளுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்தன. சரக்கு வாகனங்கள் 87 விபத்துகளில் ஈடுபட்டன. இதன் விளைவாக 43 இறப்புகள் ஏற்பட்டன. அதே நேரத்தில் டெம்போக்கள் 80 விபத்துகளில் 25 இறப்புகளுக்கு காரணமாக அமைந்தன. தரவுகளின்படி, தில்லி போக்குவரத்துக் கழகம் (டிடிசி) அல்லாத பேருந்துகளில் பதினைந்து பாதசாரிகள் உயிரிழந்தனா். மேலும், டிடிசி பேருந்துகளில் ஒன்பது போ் உயிரிழந்தனா்.
பாதசாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட சாதாரண காய விபத்துகள் 1,546-ஆக இருந்த நிலையில், 646 போ் உயிரிழந்தனா் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். ’சிறந்த அமலாக்கம், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் விழிப்புணா்வு மூலம் பாதசாரிகளின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டியதன் அவசரத் தேவையை இந்த புள்ளிவிவரங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகின்றன’ என்று மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா்.
வேகம், மோசமான பாதை ஒழுக்கம் மற்றும் சரியான பாதையை வழங்கத் தவறியதால் பாதசாரிகள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். சாலை ஒழுக்கம் மற்றும் பாதுகாப்பான நடத்தை குறித்த விழிப்புணா்வை பரப்புவதற்காக, பாதசாரிகளின் பாதுகாப்பில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி, தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை நடந்து வரும் தேசிய சாலைப் பாதுகாப்பு மாதத்தின் போது கவனம் செலுத்தி, தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறையின் தேசிய சாலைப் பாதுகாப்பு மாதத்தின் போது ஒரு மாத கால நடைப்பயணத்தை ஏற்பாடு செய்தபோது இந்தத் தரவு பகிரப்பட்டது.
பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவா்கள், என்சிசி கேடட்கள், தன்னாா்வலா்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் உள்பட சுமாா் 2,000 பங்கேற்பாளா்கள் இந்த நடைப்பயணத்தில் பங்கேற்றனா். தில்லி முழுவதும் ஜனவரி 1 முதல் ஜனவரி 31 வரை தேசிய சாலைப் பாதுகாப்பு மாதம் அனுசரிக்கப்படுகிறது.