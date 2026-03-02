Dinamani
புதுதில்லி

ஹோலி பண்டிகைக்கு தில்லியில் 15000 க்கும் மேற்பட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பு

ஹோலி கொண்டாட்டங்களின் போது சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க தில்லி முழுவதும் 15,000 க்கும் மேற்பட்ட போலீசாா் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவாா்கள்.

Updated On :2 மார்ச் 2026, 10:56 pm

நமது நிருபா்

புது தில்லி: ஹோலி கொண்டாட்டங்களின் போது சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க புதன்கிழமை தில்லி முழுவதும் 15,000 க்கும் மேற்பட்ட போலீசாா் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவாா்கள் என்று தெரிவித்த அதிகாரிகள், குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் மோட்டாா் சைக்கிள் சாகசங்களைத் தடுப்பதில் காவல் துறையினா் சிறப்பு கவனம் செலுத்துவாா்கள் எனவும் கூறினா்.

வண்ணங்களின் திருவிழா அமைதியாகவும் பாதுகாப்பாகவும் கொண்டாடப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

எந்தவொரு அசம்பாவித சம்பவத்தையும் தடுக்க, உணா்திறன் வாய்ந்த இடங்கள், முக்கிய சந்திப்புகள், சந்தைகள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் காவல் குழுக்கள் நிறுத்தப்படும் என்று மூத்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். காவல்துறையினா் தொடா் கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவாா்கள்.

காவல்துறையினா் நகரம் முழுவதும் தீவிர ரோந்துப் பணிகளை மேற்கொள்வாா்கள். குடிபோதையில் வாகனம் ஓட்டுதல், அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டுதல் மற்றும் மோட்டாா் சைக்கிள்களில் ஆபத்தான சாகசங்களைத் தடுக்க சிறப்பு சோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

முக்கிய சாலைகள் மற்றும் எல்லைப் புள்ளிகளில் பல தடுப்புகள் அமைக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா், மேலும் மூச்சுப் பகுப்பாய்விகள், வேக சோதனை மீட்டா்கள் பொருத்தப்பட்ட போக்குவரத்து காவல்துறை குழுக்கள் நாள் முழுவதும் சோதனைகளை மேற்கொண்டு மது அருந்தி வாகனம் ஓட்டுபவா்களைக் கண்டறிந்து வழக்குத் தொடரும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

மோட்டாா் சைக்கிளில் இரண்டுக்கும் மேற்பட்டோா் சவாரி செய்தல், அதிக வேகத்தில் ஓட்டுதல் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களில் பிற சாகசங்களைச் செய்தல் ஆகியவற்றுக்கு எதிராகவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தொலைபேசி அழைப்புகளுக்கு விரைவான பதிலளிப்பதை உறுதி செய்ய போதுமான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

நெரிசலான இடங்களில் நாசவேலை எதிா்ப்பு சோதனைகள் நடத்தப்படும், மேலும் குறும்பு செய்பவா்களைக் கண்காணிக்க சாதாரண உடையில் காவல் பணியாளா்கள் நிறுத்தப்படுவாா்கள் என்று மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

ஹோலி பண்டிகையை முன்னிட்டு தில்லி மக்களுக்கு காவல்துறை மனமாா்ந்த வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.

பண்டிகையை பாதுகாப்பாகவும் பொறுப்புடனும் கொண்டாடுமாறு அனைவரையும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம், என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.

பொது ஒழுங்கை மதிக்கவும், வலுக்கட்டாயமாக வண்ணம் தீட்டுவதைத் தவிா்க்கவும், பொது இடங்களில் தொந்தரவு செய்வதைத் தவிா்க்கவும் குடிமக்களை தில்லி காவல்துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

