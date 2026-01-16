லுட்யன்ஸ் தில்லியில் 5,500 பழுதடைந்த நீா் மீட்டா்களை மாற்ற என்டிஎம்சி திட்டம்
லுட்யன்ஸ் தில்லி முழுவதும் தண்ணீா் பில் துல்லியத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் தெரு விளக்குகளை நவீனமயமாக்குதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட தொடா்ச்சியான உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகளை தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என்டிஎம்சி மேற்கொள்ளும். இது குறைபாடுள்ள நீா் மீட்டா்களை மாற்றுவதில் அடங்கும் என்று அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
வரவிருக்கும் கவுன்சில் கூட்டத்தில், நுகா்வோா் இணைப்பு இணைப்புகளில் குறைபாடுள்ள மீட்டா்களுக்குப் பதிலாக புதிய ஸ்மாா்ட் வாட்டா் மீட்டா்களை வழங்குவதற்கும் சரிசெய்வதற்கும் ரூ.13.24 கோடி என்ற மிகக் குறைந்த ஏலத்தை அங்கீகரிக்க என்டிஎம்சி திட்டமிட்டுள்ளது. வணிகத் துறையால் அடையாளம் காணப்பட்ட சுமாா் 5,500 பழுதடைந்த மீட்டா்கள், திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக மாற்றப்படும்.
இயந்திர நீா் மீட்டா்களுடன் தொடா்புடைய நீண்டகால சிக்கல்களைத் தீா்க்க இந்த நடவடிக்கை எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது என்று என்டிஎம்சி துணைத் தலைவா் குல்ஜீத் சாஹல் கூறினாா். அவை சுமாா் ஐந்து ஆண்டுகள் குறுகிய ஆயுள்காலம் கொண்டவை. அடிக்கடி பழுதுபாா்ப்பு தேவைப்படுகின்றன. மேலும் பெரும்பாலும் தவறான அளவீடுகளைப் பதிவு செய்கின்றன.
‘மாறாக, ஸ்மாா்ட் மீட்டா்கள் அதிக துல்லியம், நீண்ட செயல்பாட்டு ஆயுள், சேதப்படுத்தாத அம்சங்கள் மற்றும் மீட்டா் தரவு மேலாண்மை அமைப்பு மூலம் தானியங்கி அளவீடுகளை வழங்குகின்றன. இது பில்லிங் பிழைகளைக் குறைக்கிறது.
நீா் அளவீட்டுத் திட்டத்துடன், கவுன்சில் அதன் தற்போதைய நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் 2 மற்றும் 3 கட்டங்களின் கீழ் தெரு விளக்குகள் தொடா்பான முக்கிய பணிகளைத் தொடரும்’ என்று குல்ஜீத் சாஹல் கூறினாா்.
வழக்கமான தெருவிளக்கு கம்பங்களை எண்கோண கம்பங்களுடன் மாற்றுதல் மற்றும் ஏற்கெனவே உள்ள எல்இடி பொருத்துதல்கள் மற்றும் கேபிள்களை மீண்டும் நிறுவுதல் ஆகியவற்றின் பணிகளை மிகக் குறைந்த விலையில் ரூ.15.86 கோடிக்கு வழங்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது அறிவிப்பு அழைப்பு டெண்டரின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க என்று குல்ஜீத் சாஹல் கூறினாா்.
முன்னதாக, என்டிஎம்சி இந்த திட்டத்திற்கான பொருள்களை மொத்தமாக கொள்முதல் செய்திருந்தது. ஸ்மாா்ட் சிட்டி நிதியைப் பயன்படுத்தி மொத்தம் ரூ.64.87 கோடி மதிப்புள்ள 15,566 எல்இடி தெருவிளக்கு பொருத்துதல்கள் வாங்கப்பட்டன. அதே நேரத்தில் ரூ.14.73 கோடி மதிப்புள்ள கம்பங்கள் மற்றும் கேபிள்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளுக்கு எதிராக வாங்கப்பட்டன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
புதிய எண்கோணக் கம்பங்களுக்கு ஆா்.சி.சி. அடித்தளம் அமைத்தல், 6 மற்றும் 8 மீட்டா் கம்பங்களை அமைத்தல், நிலத்தடி கேபிள்களை அமைத்தல் மற்றும் கையாளுதல், 60 முதல் 240 வாட்ஸ் வரையிலான எல்.இ.டி. பொருத்துதல்களை அகற்றுதல் மற்றும் மீண்டும் நிறுவுதல், மண் அள்ளும் பணிகள் மற்றும் ஏற்கெனவே உள்ள எஃகு குழாய் கம்பங்களை அகற்றுதல் ஆகியவை இந்தப் பணியின் நோக்கத்தில் அடங்கும்.
மேம்படுத்தப்பட்ட தெரு விளக்கு வலையமைப்பு முடிந்ததும், தடையற்ற வெளிச்சம், மேம்பட்ட பாதுகாப்பு, குறைந்த ஆற்றல் நுகா்வு மற்றும் குறைக்கப்பட்ட பராமரிப்பு செலவுகளை வழங்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இந்த அமைப்பு அனைத்து வானிலை நிலைகளிலும் நிகழ்நேர கண்காணிப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்பட உதவும்.
சுமாா் 5,500 எண்கோணக் கம்பங்களை மாற்றுவதற்கு சுமாா் 240 நாள்கள் ஆகும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இது என்.டி.எம்.சி. பகுதியில் குடிமை உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படியாகும் என்று என்.டி.எம்.சி. அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.