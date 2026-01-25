யமுனையில் சிலை கரைக்கும்போது நீரில் மூழ்கி இளைஞா் உயிரிழப்பு
கிழக்கு தில்லியின் மயூா் விஹாா் பகுதியில் உள்ள யமுனை நதியில் சிலை கரைப்பு சடங்கில் பங்கேற்றபோது 20 வயது இளைஞா் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்ததாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: யமுனை நதியில் பாயும் கால்வாயில் ஒருவா் அடித்துச் செல்லப்பட்டதாக உத்தர பிரதேச காவல்துறையிடமிருந்து மயூா் விஹாா் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து சனிக்கிழமை மாலை இந்தச் சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. தகவல்களை சரிபாா்க்கவும், முதல்கட்ட விசாரணைகளை நடத்தவும் ஒரு போலீஸ் குழு உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தது.
விசாரணையின் போது, நொய்டாவில் உள்ள ஹரோலாவின் செக்டா்5- ஐ சோ்ந்த 8 முதல் 10 போ் கொண்ட குழு சிலை கரைக்கும் நிகழ்வுக்காக யமுனை ஆற்றங்கரையில் பயணம் செய்தது தெரியவந்தது.
சிலையை கரைக்க குழுவில் உள்ள நான்கு உறுப்பினா்கள் கால்வாய்க்குள் சென்றனா். அவா்களில் மூன்று போ் பாதுகாப்பாக வெளியே வந்தாலும், ஒருவா் பலத்த நீரோட்டத்தைத் தாங்க முடியாமல் அடித்துச் செல்லப்பட்டாா்.
காணாமல் போன நபா் நொய்டாவில் உள்ள ஹரோலாவில் வசிக்கும் விகாஸ் (20) என பின்னா் அடையாளம் காணப்பட்டாா். இந்தச் சம்பவம் நடந்த உடனேயே, தேடுதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது. உத்தர பிரதேசத்தின் மாநில பேரிடா் மீட்புப் படை (எஸ்.டி.ஆா்.எஃப்.) காணாமல் போன நபரைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகளைத் தொடங்கியுள்ளது என்றாா் அவா்.
தில்லி தீயணைப்பு சேவைத் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில், ‘மீட்பு நடவடிக்கைக்காக நாங்கள் உடனடியாக ஒரு குழுவை அனுப்பினோம். தேடுதல் நடவடிக்கை தொடா்ந்து நடைபெற்றது. மீட்பு நடவடிக்கையை வலுப்படுத்த தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை (என்.டி.ஆா்.எஃப்.), தீயணைப்பு படை மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் சேவைகளுடன் கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் தகவல் பகிா்ந்து கொள்ளப்பட்டது.
தேடுதலுக்கு உதவுவதற்காக தொழில்முறை டைவா்ஸ் பின்னா் அந்த இடத்தில் நிறுத்தப்பட்டனா்’ என்றாா்.
படகு சங்கத்தின் பொறுப்பாளா் ஹரீஷ் கூறியதாவது: சனிக்கிழமை இரவு 8.30 மணியளவில் மீட்பு நடவடிக்கை முறையாக தொடங்கப்பட்டது. தகவல் கிடைத்த உடனேயே குழுக்கள் அணி திரட்டப்பட்டன, மேலும் கால்வாய் மற்றும் ஆற்றின் அருகிலுள்ள பகுதிகளைத் தேடுவதற்கு படகுகள் மற்றும் டைவா்ஸ் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.
இருப்பினும், இந்த நடவடிக்கை பல இடையூறுகளை எதிா்கொண்டது. மோசமான தெரிவுநிலை மற்றும் இரவில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாததால், ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 12.30 மணியளவில் மீட்பு முயற்சிகள் நிறுத்தப்பட்டன.
ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 6.20 மணியளவில் தேடுதல் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது. அப்போது காண்பு திறன் மேம்பட்டது. நான்கு படகுகள் மற்றும் 14 பயிற்சி பெற்ற நீச்சல் வீரா்கள் இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.
மீட்புக் குழுக்கள் கால்வாய் மற்றும் யமுனை ஆற்றின் அருகிலுள்ள பகுதிகளை முறையாக ஆய்வு செய்கன. வலுவான நீா் ஓட்டம் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை குறிப்பாக சவாலாக இருந்தது. மூழ்கிய இடத்தில் கொண்ட்லி கால்வாயின் நீா் ஒன்றிணைவதால் மேலும் சிக்கலாகியது.
இந்த சிரமங்கள் இருந்தபோதிலும், காணாமல் போன நபரைக் கண்டுபிடிக்கும் நம்பிக்கையில், படகுகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த முக்குளிப்பவா்களைப் பயன்படுத்தி மீட்புப் பணியாளா்கள் தங்கள் முயற்சிகளை எச்சரிக்கையுடன் தொடா்ந்தனா் என்றாா் அவா்.