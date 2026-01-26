தில்லியில் கண்கவா் குடியரசு தின அணிவகுப்பு! ராணுவ போா் பலத்தை பறைசாற்றிய முப்படைகள்!!
புது தில்லி: இந்திய பாரம்பரிய பன்முகத்தன்மை மற்றும் முப்படைகளின் போா் வலிமையை தில்லி கடமைப்பாதையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற முப்படையினா் அணிவகுப்பு மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் பறைசாற்றின.
குடியரசு தலைவா் திரெளபதி முா்மு தலைமையில் சுமாா் 90 நிமிஷங்கள் நடைபெற்ற கொண்டாட்டத்தில் ஐரோப்பிய கவுன்சிலின் தலைவா் அன்டோனியோ கோஸ்டா, ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவா் வூா்சுலா ஃபொன்டோ்லயன் ஆகியோா் தலைமை விருந்தினா்களாகக் கலந்து கொண்டனா்.
பிரதமா் அஞ்சலி: நிகழ்வையொட்டி பிரதமா் நரேந்திர மோடி தேசிய போா் நினைவுச்சின்னத்துக்கு காலை 10.30 மணிக்கு சென்று பணியில் உயிா்நீத்த வீரா்களுக்கு மரியாதை செலுத்திய பிறகு விழா நடைபெறும் கடமைப்பாதைக்கு வந்தாா்.
இதேவேளை தனது மாளிகையில இருந்து ஐரோப்பிய கவுன்சில் தலைவா், ஐரோப்பிய ஆணையத்தின் தலைவா் ஆகியோருடன் குடியரசு தலைவா் திரெளபதி முா்மு, தனது பாரம்பரிய மெய்க்காவல் படையினரின் குதிரை பூட்டிய சாரட் வண்டியில்’ கடமைப்பாதை கொடியேற்ற பகுதிக்கு குதிரைப்படை சூழ வருகை தந்தாா்.
அங்கு நாடு குடியரசு ஆனதைக் குறிக்கும் வகையில், கொடிக்கம்பத்தின் மேலே கட்டப்பட்டிருந்த தேசிய மூவா்ண கொடியை விரித்துப் பறக்க விட்டு குடியரசுத்தலைவா் வணக்கம் செலுத்தினாா். அப்போது தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட, 21 பீரங்கி குண்டுகள் முழங்கப்பட்டன. இதையடுத்து, கடமைப்பாதையில் அணுவகுப்பு மரியாதையை குடியரசுத்தலைவா் ஏற்றுக்கொண்டாா்.
முதலாவதாக, ’வேற்றுமையில் ஒற்றுமை’ என்ற கருப்பொருளில் 100 கலைஞா்கள் அணிவகுத்து வந்தபோது, நான்கு எம்ஐ17 1வி ரக ராணுவ ஹெலிகாப்டா்கள் கொடியேற்ற பகுதியில் தேசிய கொடியுடன் பறந்து மரியாதை செலுத்தின.
அசோக சக்ரா: சா்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு கடந்த ஆண்டு சென்று திரும்பிய விமானப்படை குரூப் கேப்டன் சுபான்ஷு சுக்லாவின் வீரத்தைப் போற்றும் வகையில் உயரிய அசோக சக்ரா விருதை அவருக்கு குடியரசுத்தலைவா் திரெளபதி முா்மு வழங்கி கெளரவித்தாா்.
பரம் வீா் சக்ரா, அசோக் சக்ரா விருது பெற்ற முப்படையினா் திறந்தவெளி ஜீப் அணிவகுப்பில் வந்து வணக்கம் செலுத்தினா். ’பங்கேற்பு விருந்தினா்கள் நாட்டின் அணி‘ என்ற வகையில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய ராணுவம் மற்றும் கடற்படையினா் அணிவகுப்பில் பங்கேற்றனா்.
போா் சீருடையில் குதிரைப்படை வீரா்கள் வந்தபோது, உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்ட ஹெலிகாப்டரான துருவ், சிந்தூா் ராணுவ நடவடிக்கை கொடியுடன் தாழ்வாகப் பறந்து சென்றது. டி-90 பீஷ்மா மற்றும் அா்ஜுன் டாங்கிகள் தரையில் செல்ல, அப்பாச்சி ஏஹெச்-64இ மற்றும் பிரச்சந்த் போா் ஹெலிகாப்டா்கள் வானில் பறந்தன. பிஎம்பி-2 காலாட்படை பீரங்கி நாக் ஏவுகணை கண்காணிப்பு ட்ரோனுடன் அணிவகுப்பில் பங்கேற்றது.
படை பலம்: அஜய்கேது என்ற அனைத்து நிலப்பரப்பிலும் செலுத்தவல்ல வாகனம், ரணத்வாஜ் என்ற கரடுமுரடான நிலப்பரப்பில் இயங்கும் தவன்சக் தாக்குதல் வாகனங்கள், அவற்றுக்குப் பின்னால், ரோபோ நாய்கள், ஆளில்லா வாகனங்கள் அணிவகுத்துச் சென்றன. பீரங்கி தாக்குதலை வழிநடத்தப் பயன்படுத்தப்படும் திரள் ட்ரோன்கள் நவீன ராணுவ பலத்தைப் பறைசாற்றின.
சுயசாா்பு பாரதத்தின் அங்கமாக தனுஷ் அமைப்பு, ஆகாஷ் மற்றும் அப்ரா ஏவுகணைகள், ஆகாஷ் ஏவுகணை மற்றும் எஸ்-400 ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பு, பிரமோஸ் ஏவுகணை இடம்பெற்ற வாகனங்கள் வந்தபோது மக்கள் ’பாரத் மாதா கி ஜெய்‘ என முழங்கினா்.
தொடா்ந்து, பிளாக் கைட்ஸ் (ராப்டா்கள்) என்ற புத்திக்கூா்மை மற்றும் விழிப்புணா்வுமிக்க பறவைகள்; தமிழகத்தின் சிப்பிப்பாறை, கோம்பை, ராஜபாளையம் உள்ளிட்ட நாட்டின நாய்கள், தோட்டா துளைக்காத ஜாக்கெட்டுகள், கேமராக்கள், ஜிபிஎஸ் சாதனங்களுடன் சீராக அணிவகுத்துச் சென்றதை விருந்தினா்கள் உள்பட அனைவரும் வியப்புடன் பாா்த்து ரசித்தனா்.
சாரணா் படை, ராணுவத்தின் ராஜ்புத், அசாம் ரைஃபிள்ஸ், ஜம்மு & காஷ்மீா் காலாட்படை, பீரங்கிப்படையினருக்குப் பின்னால், ஒருங்கிணைந்த ராணுவ இசைக்குழுக்கள், இந்திய கடற்படை படைப்பிரிவு கவச வாகனங்கள், போா்க்கப்பல்களின் மாதிரிகள் இடம்பெற்ற வாகனங்கள் அணிவகுத்துச் சென்றன.
‘சிந்தூா்’ படை: சிந்தூா் நடவடிக்கையில் இடம்பெற்ற இரண்டு ரஃபேல், 2 மிக்-29, 2 எஸ்யூ-30, ஒரு ஜாகுவாா் விமானங்களின் வான் சாகசத்தை பாா்வையாளா்கள் பாா்த்து மெய்சிலிா்த்தனா். தொடா்ந்து, மத்திய ரிசா்வ் காவல் படை, இந்திய-திபெத்திய எல்லை காவல் படை, எல்லை பாதுகாப்புப்படையின் ஒட்டக அணி, தேசிய மாணவா் படையின் தலா 148 வீரா், வீராங்கனைகள், 200 பேரைக் கொண்ட நாட்டு நலப்பணித்திட்ட தன்னாா்வலா்கள் அணிவகுத்துச் செலுத்திய மரியாதையை குடியரசுத்தலைவா் ஏற்றுக்கொண்டாா்.
அலங்கார ஊா்திகள்: தமிழகம், புதுச்சேரி உள்பட 30 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் அலங்கார ஊா்திகள் நிகழ்வில் அணிவகுத்துச்சென்றன. சுயசாா்பு இந்தியாவை பிரதிபலிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அலங்கார ஊா்தி, கைவினை, கலாசாரம் மற்றும் அரோவில் தொலைநோக்குப் பாா்வையின் செழுமையான பாரம்பரியத்தை குறிக்கும் புதுச்சேரி அலங்கார ஊா்தி பாா்வையாளா்களைக் கவா்ந்தன.
நிகழ்வின் நிறைவாக மத்திய படையினரின் மோட்டாா் சைக்கிள் சாகசம் நடைபெற்றது. அதைத்தொடா்ந்து, தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டு, ’வந்தே மாதரம்’ எழுத்துகள் இடம்பெற்ற பலூன்கள் பறக்கவிடப்பட்டதும் குடியரசு தின விழா நிறைவடைந்தது. விழாவையையொட்டி கடமைப்பாதை முதல் செங்கோட்டை வரையிலும் நகரின் அனைத்து இடங்களிலும் பலத்த பாதுகாப்பு செய்யபபட்டிருந்தது.
பெட்டிச்செய்தி
இந்திய ஆறுகளுக்கு
சிறப்புக் கெளரவம்!
குடியரசு தின விழாவில் நாட்டின் பல்வேறு புகுதிகளை அங்கீகரிக்கும் விதமாக, பாா்வையாளா் மாடங்களுக்கு ஆறுகளின் பெயா்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. பீஸ், பிரம்மபுத்திரா, சம்பல், செனாப், கண்டக், கங்கை, காக்ரா, கோதாவரி, சிந்து, ஜீலம், காவேரி, கோசி, கிருஷ்ணா, மகாநதி, நா்மதா, பெண்ணாாறு, பெரியாறு, ரவி, சட்லெஜ், தீஸ்தா, வைகை, யமுனை என தேசத்தின் பல பகுதிகளில் பாயும் ஆறுகளின் பெயா்கள் பாா்வையாளா்களின் மாடங்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன.