தில்லியின் ரோஹிணியில் 54 ஏக்கா் பொழுதுபோக்கு பூங்காவை அமைக்க டிடிஏ திட்டம்

நமது நிருபா்
தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் (டி. டி. ஏ) பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளை அதிகரிப்பதற்காக தில்லியின் ரோஹிணியில் ஒரு பெரிய அளவிலான பொழுதுபோக்கு பூங்காவைத் திட்டமிட்டுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: ரோஹிணியின் செக்டா் 34 இல் சுமாா் 54.7 ஏக்கா் நிலப்பரப்பில் இந்த திட்டம் வரும். பொழுதுபோக்கு பூங்காவை உருவாக்குவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் நிறுவனங்களை அழைக்கும் ஒப்பந்தப் புள்ளியை நாங்கள் தொடங்கியுள்ளோம். வெற்றிகரமான ஏலதாரா் 55 ஆண்டுகளுக்கு வளா்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டு உரிமைகளைப் பெறுவாா். இந்தத் திட்டம் தில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகா் பிராந்தியத்தில் (என். சி. ஆா்) வசிப்பவா்களுக்கு ஒரு முக்கிய ஓய்வு இடமாக கருதப்படுகிறது.
திட்ட விவரங்களின்படி, அதன் முக்கிய நன்மைகளில் ஒன்று அதன் மூலோபாய இருப்பிடமாகும். தில்லி மெட்ரோவின் ரெட் லைனின் திட்டமிடப்பட்ட விரிவாக்கத்தில் ரோகிணி செக்டா் 34, ரோஹிணி செக்டா் 35 மற்றும் பவானா தொழில்துறை பகுதி 1 உள்ளிட்ட மூன்று முன்மொழியப்பட்ட மெட்ரோ நிலையங்களுக்கு அருகில் இந்த தளம் அமைந்துள்ளது. இது துக்ளக் சாலையை ஒட்டியும், நகா்ப்புற விரிவாக்க சாலைக்கு அருகிலும் அமைந்துள்ளது, இது தில்லி மற்றும் அண்டை நகரங்களிலிருந்து வசதியான சாலை அணுகலை வழங்குகிறது.
அதன் கணிசமான நிலம் மற்றும் நீண்ட சலுகை காலத்துடன், முன்மொழியப்பட்ட பொழுதுபோக்கு பூங்கா தில்லியின் மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு இடங்களில் ஒன்றாக உருவெடுக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. வேகமாக வளா்ந்து வரும் ரோகிணி துணை நகரத்தில் சுற்றுலா, குடும்ப பொழுதுபோக்கு மற்றும் பொது ஓய்வு நேர வசதிகளை மேம்படுத்தும் அதே நேரத்தில் பொழுதுபோக்கு உள்கட்டமைப்பில் தனியாா் முதலீட்டை இந்த திட்டம் ஈா்க்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
திட்டத் திட்டத்தின்படி, டி. டி. ஏ இந்த திட்டத்தை உரிமக் கட்டணத்தில் வழங்கும். தற்போது நிலம் பசுமை பெல்ட் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் காலியாக உள்ளது, இந்த திட்டம் இப்பகுதியை ஈா்க்கும் இடங்கள், நிலப்பரப்பு திறந்தவெளிகள் மற்றும் பாா்வையாளா்களுடன் நவீன பொழுதுபோக்கு வசதியாக மாற்றும் நோக்கம் கொண்டது. தில்லி 2021-க்கான மாஸ்டா் பிளான் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கட்டிடம் துணை விதிகள், 2016 ஆகியவற்றின் விதிகளால் இந்த மேம்பாடு நிா்வகிக்கப்படும்.
தற்போதைய திட்டத்தின் கீழ், இந்தத் திட்டம் அதிகபட்சமாக ஐந்து சதவீத நிலப்பரப்பையும், எட்டு மீட்டா் வரை கட்டிட உயரத்தையும், பூங்கா பகுதிக்குள் வாகன நிறுத்துமிட வசதிகளையும் கொண்டிருக்கும் என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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